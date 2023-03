«La politique n’est pas un challenge TikTok» : Yaël Braun-Pivet recadre Louis Boyard sur Twitter

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a répondu ce dimanche 5 mars au député LFI Louis Boyard qui a invité les étudiants à participer au «#BlocusChallenge», le mardi 7 mars prochain, jour de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Une idée qui ne passe pas du tout. Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne, a invité ce dimanche les étudiants à participer au «BlocusChallenge», organisé le mardi 7 mars prochain. Le but est ainsi de publier, avec ce hashtag, «les plus belles photos» de blocage de lycée et d'université.

Dans son message, l’élu Insoumis a indiqué que «l’équipe de bloqueurs» gagnante serait «invitée à visiter l’Assemblée nationale».

La majorité intervient

Il n’en fallait pas moins pour susciter la polémique au sein de la classe politique. La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a tenu à rappeler à l’ordre Louis Boyard.

«L’Assemblée n’est pas un prix de concours. La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français», a-t-elle lancé à son collègue sur Twitter.

L’indignation s’est rapidement répandue dans le camp de la majorité présidentielle. «Empêche tes camarades d’étudier et tu seras récompensé par Boyard à visiter le cœur de la démocratie que lui et ses amis de LFI veulent piétiner», a de son côté regretté Laurent Croizier, député MoDem du Doubs, sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, au-delà du mardi 7 mars, un appel à la mobilisation a été lancé par les organisations étudiantes et lycéennes. Ces dernières veulent «durcir le mouvement» pour mettre en lumière «l’impact de la réforme des retraites sur les jeunes».