«Blocus Challenge» : Valérie Pécresse va porter plainte contre Louis Boyard

Alors que le député LFI Louis Boyard a appelé lycéens et étudiants à bloquer les établissements scolaires dans le cadre de la mobilisation du 7 mars, de nombreux élus ont fait part de leur indignation face à la démarche. C'est le cas de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse qui entend porter plainte contre lui.

«Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France a décidé, au nom de la Région en charge des lycées, de porter plainte pour "incitation au délit d’entrave et incitation à la violence" contre le député Louis Boyard», a indiqué ce lundi la cheffe de la région capitale, qui compte près de 200 lycées publics et parmi les plus grosses universités de France.

Le droit de manifester doit respecter celui d'étudier

En cause selon elle ? Les «inacceptables déclarations» du député Insoumis Louis Boyard «appelant au blocage des lycées et à des publications sur les réseaux sociaux». «Appeler aux blocages des lycées, c'est risquer l’affrontement», souligne Valérie Pécresse, pour qui «le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier».

"Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier."





J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région @iledefrance contre @LouisBoyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. pic.twitter.com/glOl3DUCV8 — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 6, 2023

Ne mâchant pas ses mots, l'élue francilienne estime que les déclarations de Louis Boyard qu'elle juge «pyromanes» sont «irresponsables». Avant de conclure : «les lycées sont des sanctuaires et la violence n'a rien à y faire».

Pour rappel, le député de 22 ans a lancé un «Blocus Challenge» hier sur ses réseaux sociaux, appelant lycéens et étudiants à poster leurs «plus belles photos» de blocages d'établissements, lors de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce 7 mars. «On s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués [...] C’est pourquoi on lance le hashtag #BlocusChallenge : postez vos plus belles photos de blocus», lance-t-il notamment dans une vidéo.

On lance le #BlocusChallenge !





Contre macron et sa réforme, le #7mars bloque ta fac ou ton lycée





Poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag #BlocusChallenge





On tirera au sort une des photos et on emmène l’équipe de bloqueurs visiter l’Assemblée nationale pic.twitter.com/ZU0DigheGD — Louis Boyard (@LouisBoyard) March 5, 2023

Hier déjà, son message avait suscité de nombreuses réactions de la part des élus de tous bords politiques. Au premier rang desquels la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui a immédiatement réagi, lui assénant que le palais Bourbon n'était «pas un prix de concours». «La politique n'est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français !», a-t-elle écrit sur Twitter.

Ainsi attaqué de toute part, Louis Boyard n'a pas hésité à défendre son challenge, à la veille de la grève. «S'ils diabolisent les blocages, c'est surtout parce qu'ils en ont peur. Les blocages ont toujours été un moyen de lutte des mouvements lycéens et étudiants. Évidemment, faites attention à vous et ne vous mettez pas en danger, mais ne cédez pas à leurs menaces», a-t-il notamment répondu ce lundi.

Le jeune insoumis assure même que ce mardi 7 mars pourrait être «la plus grande journée de grèves et de manifestations depuis des décennies». «Tout le sens du #BlocusChallenge, c'est de poser cette question : la jeunesse sera-t-elle au rendez-vous ? Parce qu'à la fin, la vraie récompense c'est la victoire du mouvement», poursuit-il, toujours prêt à inviter «l'équipe de bloqueurs» qui aura posté la plus belle photo à venir «visiter l'Assemblée nationale».