Grève du 7 mars : après mardi, trois autres mobilisations d'ampleur cette semaine

Un calendrier chargé sur le plan des revendications. Au-delà de la grève générale et reconductible qui va commencer ce mardi 7 mars dans toute la France, d’autres mouvements de contestation liés aux thématiques de la jeunesse, de l’écologie et du droit des femmes vont se succéder tout au long de la semaine.

La coprésidente du groupe de la Gauche au Parlement européen, Manon Aubry, a détaillé dans un tweet posté vendredi le déroulé des différentes grèves prévues cette semaine dans l’Hexagone.

Elle s'annonce pas mal cette semaine non pic.twitter.com/fkMLtrPWhf — Manon Aubry (@ManonAubryFr) March 3, 2023

Dans le détail, le mouvement de contestation général débutera ce mardi, avant une grève féministe dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes mercredi 8 mars. Les syndicats étudiants ont ensuite appelé la jeunesse à se mobiliser jeudi, avant une ultime journée de grève prévue ce vendredi pour le climat.

Mardi 7 mars : grève générale

La grande journée de mobilisation souhaitée par les différents syndicats des principaux secteurs économiques aura lieu dès mardi. Pour «mettre la France à l'arrêt» le 7 mars, l'intersyndicale a prévu des mouvements de grèves massives et reconductibles dans tous les secteurs.

Dans les transports, la situation sera particulièrement délicate pour les usagers. La circulation des trains en France sera «très fortement perturbée» mardi, pour les TGV comme pour les TER, et «très perturbée» dans le métro et le RER en Ile-de-France, selon la SNCF et la RATP.

Dans les airs, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols de 30% dans les principaux aéroports du pays ce mardi et ce mercredi.

Les géants du secteur industriel et de la métallurgie seront également touchés par le mouvement de contestation qui doit débuter mardi. Ce dernier a de fortes chances d’être reconductible, notamment dans les domaines de l’aéronautique, de la sidérurgie et de l’automobile.

Dans les raffineries, la CGT a également appelé à la grève reconductible, avec pour objectif de «bloquer l'ensemble de l'économie», au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant

Mercredi 8 mars : grève féministe

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes ce mercredi, le mouvement «grève féministe», composé de plus de 50 associations et collectifs féministes, va organiser une contestation nationale. A Paris, le cortège se réunira à 14h ce mercredi à République.

RDV le 8 MARS à 14h à RÉPUBLIQUE !





Le #7mars en grève, le #8mars2023 dans la rue pour la #GreveFeministe et le 9 on continue !





Une mobilisation HISTORIQUE pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes en prévision pic.twitter.com/gI93pvW8QZ — 8 mars : grève féministe (@greve_feministe) March 1, 2023

Au-delà de l’appel national à la grève lancé par la CGT, la FSU et Solidaires, près d’une centaine d’actions et de manifestations vont être organisées aux quatre coins de la France.

PLUS DE 90 MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE POUR LA #GREVEFEMINISTE





On passe la barre des 100?





Inscrivez la manifestation près de chez vous sur notre site : https://t.co/T6u67Chvau





Ce #8mars s’annonce HISTORIQUE ! pic.twitter.com/dSeO82vrik — 8 mars : grève féministe (@greve_feministe) March 2, 2023

Ce mouvement de contestation, soutenu par les principaux partis politiques de gauche, a pour but de critiquer le recul du droit des femmes dans des pays comme l’Iran ou l’Afghanistan. Il a aussi pour vocation de militer en faveur de l’égalité femmes-hommes en France, critiquant notamment le projet de réforme des retraites sur cette thématique.

«Grève féministe» a appelé les personnes soutenant cette démarche à se mettre en grève au moins une partie de la journée. Pour les soutiens ne pouvant pas manifester, le mouvement les a incités à porter un foulard violet, symbole international du féminisme après la mobilisation des suffragettes britanniques.

Jeudi 9 mars : grève étudiante

Après la grève générale de mardi, plusieurs organisations de jeunes militants, d'étudiants et de lycéens ont appelé à une journée d’action de la jeunesse ce jeudi contre la réforme des retraites.

«Le gouvernement s'obstine à vouloir imposer un projet qui va peser sur l'ensemble de la société et en particulier sur notre génération, malgré une opposition indéfectible de la population», a indiqué le communiqué signé par 13 organisations. Le collectif regroupe notamment le syndicat étudiant Unef et les différentes sections jeunes des grands partis politiques de la gauche.

LES 7 ET 8 MARS DANS LA RUE, ET LE 9 LES JEUNES CONTINUENT !





Les organisations de jeunesse appellent les jeunes à se mobiliser massivement au mois de mars, notamment le 9 lors de la date jeunes pour nous faire entendre par le @gouvernementFR !#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/jMbtYxFIDc — UNEF (@UNEF) February 16, 2023

Les associations ont affirmé qu’elles comptaient des «dizaines de milliers de jeunes dans les cortèges» des précédentes manifestations. Elles ont également mis en avant leur détermination, assurant qu'elles «continueront de se mobiliser jusqu'au retrait» du projet de loi.

Vendredi 10 mars : grève climat

Le mouvement international «Fridays For Future» a organisé le vendredi 3 mars une grève mondiale contre les énergies fossiles. Ce vendredi 10 mars, sa branche française va organiser dans l’Hexagone une nouvelle contestation liée à la rénovation thermique des logements.

Vous êtes chaud•es pour la grève climat de vendredi ?



Nous pouvons obtenir des avancées sur la rénovation thermique comme le développement de la filière de formation !



Nous devons être partout !!



Inscris toi, trouve un rassemblement ou définis en nous contactant. pic.twitter.com/5OJkUYOLNf — Fridays For Future France (@Fridays4futurFR) March 5, 2023

Sur son site internet, «Fridays For Future» a justifié cette grève en évoquant un investissement nécessaire de l’Etat à hauteur de 38 milliards d’euros pour solutionner le problème. Pour cela, le mouvement a proposé de «former 400.000 professionnels à la rénovation thermique globale pour pouvoir rénover 1 million de logements par an d’ici à 2050». L’objectif final étant d’atteindre la neutralité carbone du parc de logement à cette échéance.

Des actions de protestation seront menées dans toute la France. A Paris, le mouvement de grève débutera à 14h sur la place de l’Opéra.