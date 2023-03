Grève féministe du 8 mars : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, plusieurs organisations syndicales et de jeunesse appellent à se mobiliser, ce mercredi 8 mars, pour une grève féministe dans la continuité de la grève générale contre la réforme des retraites, organisée la veille.

Marquer les esprits. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, et dans la continuité de la grève générale contre la réforme des retraites, organisée ce mardi, une grève féministe a lieu ce mercredi 8 mars.

La manifestation prévue à Paris s’élancera à 14h depuis la place de la République et doit se terminer à quelques kilomètres de là, place de la Nation. Selon toute vraisemblance, les participants vont emprunter le boulevard Voltaire qui relie directement les deux places entre elles.

Le collectif «Grève féministe» a appelé à cette grève féministe en «solidarité avec nos sœurs du monde entier, notamment iraniennes, afghanes et kurdes qui subissent une remise en cause de leurs droits fondamentaux et qui payent parfois de leur vie leur résistance acharnée à l’oppression».

RDV le 8 MARS à 14h à RÉPUBLIQUE !





Le #7mars en grève, le #8mars2023 dans la rue pour la #GreveFeministe et le 9 on continue !





Une mobilisation HISTORIQUE pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes en prévision pic.twitter.com/gI93pvW8QZ — 8 mars : grève féministe (@greve_feministe) March 1, 2023

Impossible de ne pas faire écho à la réforme des retraites pour cette nouvelle journée de mobilisation. En effet, les femmes pourraient être pénalisées en travaillant en moyenne sept mois de plus que les hommes.

Plusieurs villes mobilisées

Des manifestations sont en outre prévues dans environ 150 villes en France, dont Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes mais aussi dans des villes plus petites, telles qu'Arras, Blois ou Carcassonne.

«Cette année, on voit bien qu'il y a une dynamique hors du commun sur ce 8-Mars puisqu'on a environ 166 points de mobilisation enregistrés contre 60-70 les autres années», a indiqué lundi Murielle Guilbert, co-déléguée générale de Solidaires, lors d'une conférence de presse au siège du syndicat.

Du côté du gouvernement, Elisabeth Borne profitera du 8 mars pour dévoiler son nouveau plan «égalité femmes-hommes 2023-2027». Plusieurs mesures sont attendues comme le doublement du nombre de Maisons des femmes, qui viennent en aide aux victimes de violences.