Notre-Dame de Paris : le «cœur du chantier» à découvrir dans une exposition qui s'ouvre ce mardi

Une plongée au cœur du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris : c'est la promesse de l'exposition qui s'ouvre ce mardi 7 mars sous le parvis de la cathédrale, sur l'Ile de la Cité (4e).

Baptisée «Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier», l'exposition qui s'ouvre ce mardi dans le nouvel espace Notre-Dame situé sous le parvis de la cathédrale entend mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont pris et prennent encore part à la reconstruction de ce qui était le monument le plus visité au monde avant d'être victime d'un terrible incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2019.

Une exposition gratuite et ouverte à tous

Une exposition gratuite pensée pour tous les publics, notamment pour les plus jeunes, qui fait la part belle aux différents métiers et savoir-faire exercés par le millier de personnes qui travaillent au quotidien à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Surnommée la «Maison du chantier et des métiers», celle-ci restera accessible au moins jusqu'à la réouverture de la cathédrale au public, fin 2024.

«Notre idée est de donner à voir et à comprendre les travaux qui permettront de rendre la cathédrale au culte et au public, mais aussi de donner à connaître les métiers qui se déploient dans le cadre de ces travaux», a expliqué ce lundi Philippe Jost, le directeur général délégué de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui entend même «susciter des vocations», alors que ces «métiers superbes» ont «besoin de recruter».

Parmi eux, les tailleurs de pierre, sculpteurs et autres artisans d'art qui interviennent directement sur la cathédrale, mais aussi les facteurs d'orgue et vitraillistes, qui travaillent à la restauration de l'orgue et des vitraux de la cathédrale ou encore les carriers, forestiers et charpentiers, qui participent partout en France à la reconstruction de la cathédrale. Sans oublier tous les métiers dits «supports» comme les grutiers, cordistes et échafaudeurs, sans qui le chantier ne serait possible.

Et pour présenter ces différents métiers, l'exposition a été divisée en 3 parties. Une partie «introductive» avec une maquette 1/55e de la cathédrale et un film de 17 minutes consacré au chantier démarré dès le 16 avril 2019 jusqu'à aujourd'hui, suivie par une autre partie composée de 8 îlots thématiques, qui mettent en valeur 8 opérations différentes du chantier dont la restauration de la charpente, des peintures ou encore des cloches.

Enfin, une dernière partie appelée «fresque des métiers» présente tous les métiers présents sur le chantier. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin, des fiches sont même consultables sur place, détaillant les formations nécessaires pour exercer chaque métier. Car c'est bien là l'intérêt de ce chantier selon le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris, «donner un coup de projecteur à tous ces métiers d'art».

A noter que l'exposition – qui restera installée là au moins jusqu'à la réouverture de Notre-Dame de Paris – sera ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10h à 20h, en accès libre et sans réservation. Des créneaux de visite seront proposés en parallèle aux scolaires les mardis et jeudis, notamment à l'occasion de la 17e édition des Journées européennes du Patrimoine, organisées à la fin du mois.