Seine-Saint-Denis : agressé par des vendeurs à la sauvette devant sa boulangerie, le gérant dénonce «une zone de non-droit»

Dimanche 5 mars, le gérant d'une boulangerie de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) a été agressé devant sa boutique par un groupe de vendeurs à la sauvette, qu'il tentait de faire partir.

«Je ne sais pas ce qu'il s'est passé», peine à se souvenir le gérant. Vers 18h, ce dimanche 5 mars, le patron de la boulangerie Cho'pain située à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) a été pris à partie et agressé par un groupe de vendeurs à la sauvette, proposant des cigarettes ou des stupéfiants, qui engendre régulièrement des nuisances devant sa boutique.

L'homme se souvient seulement s'être retrouvé au sol, avant de réussir à prendre la fuite. «Je n'ai pas trop vu ce qu'il s'est passé, je me suis retrouvé par terre. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il y avait vingt personnes autour de moi. Je me suis relevé et j'ai couru jusqu'à ma voiture. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai très mal au dos», a confié le gérant de la boulangerie à CNEWS.

«Une zone de non-droit»

Ce dernier se rend ensuite au commissariat de Bondy, la commune voisine, mais se souvient avoir oublié quelque chose sur place. «Je me suis rappelé que j'avais laissé le commerce ouvert», raconte-t-il. «Il y avait la caisse d'une journée de je ne sais combien, ainsi que la marchandise», poursuit la victime qui a fait part de sa «peur» à ce moment-là.

«C'est une zone de non-droit», a déploré le patron de la boulangerie, pour qui, selon lui, «ces gens-là sont arrivés en se disant qu'ils pouvaient tout faire et que personne n'allait rien leur dire».

Pour l'heure, la police a procédé à l’interpellation de trois personnes migrantes, dont deux ressortissants marocains. Le gérant a quant à lui annoncé porter plainte ce mardi.