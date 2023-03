Tarn : un sanglier filmé dans les rues d'Albi (vidéo)

Un sanglier a été filmé ce lundi 6 mars en pleine «promenade» dans une rue d’Albi, la préfecture du Tarn.

Un phénomène déjà bien connu et qui semble en augmentation. Ce lundi, un internaute a pu filmer un sanglier déambulant dans une rue d’Albi (Tarn). Les images mises en ligne sur le compte du vidéaste amateur montrent l’animal se déplacer à la hâte sur un trottoir.

Ce n’est pas la première fois que la présence d’un sanglier en zone urbaine est constatée, des cas similaires ont déjà été observés à Bordeaux, Angoulême et même dans les quartiers sud de Marseille aux abords du Parc national des Calanques. Et selon Midi Libre, des sangliers ont même été aperçus à Montpellier devant le stade de la Mosson, avant le match de Ligue 1 opposant le club local au PSG, le 1er février dernier.

Souvent, les animaux se retrouvent en ville pour fuit une battue de chasseurs en forêt. Mais cette déambulation dans Albi intervient près d'une semaine après la fin de la saison de la chasse.

Une capacité d'adaptation qui n'est plus à prouver

Quelle qu'en soit la raison, ce nouvel exemple en date vient confirmer la capacité du sanglier à s’adapter aux zones densément peuplées. Animal omnivore, sa présence en ville est également amplifiée en période de sècheresse où il recherche la fraîcheur et l’ombre des parcs.

On dénombrerait aujourd’hui plus d’1 million de sangliers à travers le territoire, un chiffre en constante hausse depuis plusieurs décennies. D'après l’écologue Raphaël Mathevet, cette prolifération s’expliquerait par différentes raisons, dont la disparition des prédateurs (comme le lynx ou le loup), et surtout par la mise en place d’une série de lâchers de sangliers dans les années 1970, destinée à satisfaire les chasseurs désireux de s’offrir de nouvelles proies en raison de la disparition progressive du petit gibier.