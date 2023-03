«Trimestre anti-inflation» : ce nouveau logo qui fera baisser le prix de certains produits pendant trois mois

Le gouvernement a annoncé ce lundi 6 mars la création d’un «trimestre anti-inflation», pendant lequel une centaine de produits, tous signalés par un nouveau logo, seront proposés à des prix plus bas.

Face aux prix de l’alimentaire toujours plus élevés, le gouvernement a annoncé ce lundi le début, à partir du 15 mars, d’un «trimestre anti-inflation», pendant lequel une centaine de produits du quotidien seront proposés au prix «le plus bas possible».

Ce panier de denrées ne sera pas décidé par le gouvernement, mais bien par les distributeurs eux-mêmes, et pourra donc différer d’une enseigne à l’autre. Les produits concernés par la baisse des prix seront signalés par un logo tricolore «trimestre anti-inflation», dont le visuel a été dévoilé mardi par Dominique Schelcher, président du groupe Système U, qui participe à l’opération.

Les Français pourront bientôt repérer les produits du Trimestre anti-inflation derrière ce logo dans les magasins des distributeurs. pic.twitter.com/H4WEymkeq2 — Dominique Schelcher (@schelcher) March 6, 2023

«Le Gouvernement salue l'accord et l'effort de la grande distribution pour participer à la lutte contre la vie chère : c'est un effort consenti sur ses marges, et non sur celles des agriculteurs, comme le président de la République l'avait souhaité», a indiqué l'exécutif dans un communiqué.

Les produits qui seront proposés au tarif le moins cher seront vraisemblablement les produits de marque distributeur, les enseignes ayant plus de «latitude» pour fixer les prix de ces produits, a indiqué le PDG de Carrefour Alexandre Bompard. Cependant, plusieurs enseignes de la grande distribution ont déjà mis en place des paniers inflation, avec une sélection de produits à bas prix.

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a également indiqué qu’une expérimentation sur un chèque alimentaire sera lancée «dans les tous prochains mois». Une mesure qui se veut ciblée sur les Français les plus modestes, contrairement à l’opération commerciale «trimestre anti-inflation» dans les supermarchés, qui concernera l’ensemble des consommateurs. Selon les données de l'Insee, l'inflation alimentaire a atteint 14,5% sur un an au mois de février.