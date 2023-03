Billets de train pour les vacances d'été : dates, conditions... Tout savoir sur la vente qui démarre ce mercredi

La SNCF a annoncé ce jeudi que les ventes pour ses billets d'été, TGV, OuiGo et Intercités, ouvriront ce mercredi 8 mars dès 6 heures.

L'hiver n'est pas encore terminé qu'il faut déjà se projeter cet été. La SNCF ouvrira aux voyageurs la vente des billets pour les vacances d’été ce mercredi 8 mars. Ainsi, dès 6 heures, les billets TGV Inoui, Intercités et Ouigo pour juillet et août seront mis en vente.

De même, il sera également possible d’acheter des billets Ouigo jusqu’au 9 décembre.

«Pour les circulations TGV Inoui et Intercités du 1er juin au 7 juillet 2023, les ventes sont ouvertes progressivement sur 4 mois glissants depuis le 1er février jusqu’au 7 mars 2023», précise la SNCF sur son site Internet. Voici pourquoi certains billets de train circulant avant le 8 juillet ne sont pas disponibles.

Et la SNCF prévient que «pour bénéficier des meilleurs tarifs», il faut anticiper au maximum l’achat des billets. En effet, la compagnie fixe ses prix en fonction du taux de remplissage de ses trains. C’est ce que l'on appelle «le yield management». Concrètement, plus un train a de billets vendus, plus le coût d’un voyage à bord de celui-ci augmente.