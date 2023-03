Disparition inquiétante de Manon, 15 ans : ce que l'on sait

Une jeune fille du foyer de Pamiers, en Ariège, est portée disparue depuis le 25 janvier dernier. Un appel à témoins a été lancé en Occitanie.

L'inquiétude monte. Manon, une jeune fille de 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 25 janvier dernier. Résidente d'un foyer à Pamiers (Ariège), son père aurait reçu un appel inquiétant, a rapporté La Dépêche du Midi.

«Je m'inquiète fortement, surtout en raison de son état de santé» a-t-il indiqué au quotidien régional. En effet, Manon est atteinte d'une anémie à cause de laquelle elle aurait perdu du poids.

Toujours selon les déclarations de son père, Manon, qui avait été placée en foyer suite à «un gros conflit familial», avait l'habitude de fuguer mais elle finissait toujours par donner de ses nouvelles.

un appel troublant

Le 9 février dernier, le père de Manon a expliqué avoir reçu un appel qui lui a fait froid dans le dos. «Elle ne me parlait pas directement. On l'entendait juste hurler : "Arrête de me frapper"» a-t-il raconté à La Dépêche du Midi.

Manon serait en relation avec un homme dit «violent» selon le témoignage de son père.

Toute personne disposant d'informatins est invitée à contacter la gendarmerie de Pamiers au 05.34.01.20.70.