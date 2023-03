«Eric Dupond-Moretti s'est excusé mais on doit tous être exemplaires», affirme Olivier Véran

«Eric Dupond-Moretti s'est excusé mais on doit tous être exemplaires», a affirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran après la polémique déclenchée par le garde des Sceaux qui avait adressé, mardi, deux bras d'honneur au député Olivier Marleix, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Invité à se prononcer sur la vive controverse suscitée par les deux bras d'honneur d'Eric Dupond-Moretti à Olivier Marleix, lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Olivier Véran a souhaité calmer le jeu rappelant que le ministre de la Justice avait depuis présenté ses excuses.

Eric #DupondMoretti adresse 2 bras d’honneur au président du groupe LR à l’Assemblée : "Un homme entier et d'honneur, il s'est excusé mais on doit tous être exemplaires"@olivierveran dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/yg0el9HHtD — RTL France (@RTLFrance) March 8, 2023

Mais il a également rappelé le devoir d'exemplarité auquel étaient soumis chaque membre du gouvernement et élu de la République, d'autant plus au sein des institutions. «C'est un homme entier, un homme d'honneur (...). C'est un geste qu'il ne faut pas faire qui n'était pas à destination d'un parlementaire (...). On doit tous être exemplaires (...)», a dit le porte-parole du gouvernement sur RTL.

Les regrets d'Eric Dupond-Moretti

Eric Dupond-Moretti avait regretté publiquement ses gestes, qui n'étaient selon lui «pas adressés au député Marleix» mais à l'atteinte «à la présomption d’innocence». Lors des échanges sur un texte du groupe Renaissance pour une peine d'inéligibilité obligatoire contre des auteurs de violences, Olivier Marleix avait rappelé plusieurs affaires concernant des membres du camp présidentiel, dont le garde des Sceaux.

Celui-ci est accusé d'avoir profité de sa fonction, une fois à la tête du ministère de la Justice, pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat, ce qu'il conteste.