Retraites : le député Renaissance Belkhir Belhaddad appelle à une réforme «plus juste»

Au lendemain de la journée de grève contre la réforme des retraites, le député de la majorité Belkhir Belhaddad appelle l'exécutif à entendre les protestations.

«On ne doit pas être sourd à ce qui est exprimé», a estimé le député Renaissance Belkhir Belhaddad ce mercredi 8 mars, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Face aux protestations, l'élu de Moselle souhaite modifier le texte, pour le rendre «beaucoup plus juste».

Belkhir Belhaddad n'est pas indifférent à «cette expression de la rue» qu'il juge «légitime». Sans rejeter la réforme en elle-même, il explique auprès de France bleu qu'elle pourrait être améliorée afin «qu'on ne demande pas que des efforts aux Français».

Entretenir le dialogue

Il ne remet pas en cause l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans car «le gouvernement a déjà reculé de 65 à 64 ans» et «il n'y a que 4 Français sur 10» qui devront travailler jusque là selon lui. En revanche, Belkhir Belhaddad estime que certains cas particuliers méritent plus d'attention, notamment ceux des sapeurs-pompiers, des sportifs de haut niveau et des enseignants.

Encourageant les syndicats et l'exécutif à entretenir le dialogue, le député voit d'un bon oeil la demande formulée mardi soir par l'intersyndicale d'être reçue «en urgence» par Emmanuel Macron. Belkhir Belhaddad souligne les «avancées déjà réalisées» et, optimiste, n'exclut pas d'autres progrès.