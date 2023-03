Tourisme : voici les 5 sites les plus visités en France en 2022

En 2022, la France a engrangé des recettes record grâce au tourisme international, frôlant les 58 milliards d’euros. Des chiffres qui confirment un regain massif des visiteurs dans les lieux emblématiques, notamment à Paris et sa couronne.

Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire de Covid-19, la France a retrouvé son niveau d’avant-pandémie dans le secteur touristiques. En 2022, le pays a engrangé des recettes «record» grâce au tourisme international s’approchant des 58 milliards d’euros.

Ces chiffres confirment le retour massif des touristes dans les lieux emblématiques français. Ainsi, l’agence gouvernementale Atout France a dévoilé le classement des sites les plus visités en France par les touristes en 2022.

Disneyland Paris

Sans surprise, Disneyland Paris, en Seine-et-Marne, est l’endroit le plus visité en France et en Europe. Au cours de l’année 2022, le parc d’attractions de la société Disney a accueilli environ 15 millions de touristes, un record de visites sur tout le continent.

Chaque année, des millions de Français et d’étrangers font le déplacement à Marne-la-Vallée pour profiter, non seulement des attractions, mais également des boutiques, restaurants et hôtels installés à côté du parc.

Thomas Evraert/Unsplash

Le Louvre

Le Louvre occupe la deuxième place du classement. En 2022, le musée a accueilli 7,8 millions de personnes, soit une augmentation de 170% par rapport à l'année précédente, même si les chiffres sont en dessous de ceux de 2018, où l’institution parisienne a accueilli plus de 10 millions de visiteurs. À noter que la Joconde attire 70% de touristes étrangers venus essentiellement d’Europe ou des États-Unis.

Dushawn Jovic/Unsplash

Versailles

Quatre siècles après sa construction, le château de Versailles demeure une destination primordiale pour les touristes avec ses ornements dorés, son somptueux palais et ses grands jardins. En 2022, cette magnifique bâtisse a enregistré 7 millions d’entrées, faisant d’elle la troisième destination touristique en France.

À l’instar du Louvre, la majorité des touristes viennent d’Europe et des États-Unis. Un chiffre qui s'explique par la pandémie du Covid-19, qui continue toujours sur le continent asiatique. Les touristes d’Asie sont donc moins nombreux que d’habitude.

Mathias Reding/Unsplash

La tour Eiffel

Emblème de la France, la Dame de fer a comptabilisé 5,9 millions de visiteurs en 2022. Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. En effet, seuls les visiteurs ayant payé un ticket pour monter et regarder Paris d’en haut rentrent dans le compte. Ainsi, le nombre d’entrées ne prend pas en compte les touristes ayant préféré rester dans les environs du monument.

Denys Nevozhai/Unsplash

Le Centre Pompidou

Avec 5,4 millions de visiteurs l’année dernière, le Centre Pompidou est le seul endroit touristique, parmi les 5 les plus visités, à avoir dépassé son niveau de 2019. Ce musée d’Art et de culture propose de nouvelles expositions chaque année, et attire donc les touristes comme les locaux. Pour rappel, le centre fermera ses portes en septembre 2024 pour une durée de trois ans, pour cause de travaux.

Caleb Maxwell/Unsplash