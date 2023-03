Grève contre la réforme des retraites : le trafic SNCF toujours «fortement perturbé» ce vendredi et ce week-end

Toujours mobilisé contre la réforme des retraites, le secteur des transports poursuit son mouvement de grève. Dans ce contexte, le trafic reste «fortement perturbé» à la SNCF. Voici les prévisions pour le 10 mars et le week-end à venir.

Les voyageurs vont encore rencontrer des perturbations dans les transports dans les jours à venir. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit vendredi 10 mars ainsi que le week-end. Si du côté de la RATP comme le secteur aérien, les prévisions s’améliorent, ce n’est en revanche pas le cas du côté de la SNCF.

Dans un dernier communiqué publié jeudi 9 mars, la SNCF prévient que «la circulation des trains restera fortement perturbée vendredi 10 mars 2023 sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs». «Les circulations devraient rester perturbées durant le week-end de façon similaire à vendredi, avec des évolutions locales possibles», précise encore le communiqué.

TGV

En ce qui concerne le TGV Inoui, la circulation des trains sur l’axe est, l’axe sud-est et le Ouigo, le trafic sera d’un train sur deux en moyenne pour le vendredi 10 mars et le week-end. 2 trains sur 5 circuleront sur l’axe nord et l’axe atlantique.

International

Pour l’Eurostar, le trafic prévoit le passage de 2 trains sur 3 tandis qu’il sera de 3 trains sur 5 pour le Thalys. La circulation des trains Lyria sera également perturbée avec 2 trains sur 5 en moyenne.

TER

La SNCF prévoit 2 trains sur 5 en moyenne sur l'ensemble des lignes.

Intercités

1 train sur 4 circulera le 10 mars. Il en sera probablement de même pour le week-end. À noter qu’aucun train de nuit ne circulera dans les nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi.

RER

Pour le RER B et E, il y a aura 1 train sur 2 en moyenne. Le RER A comptera lui 3 trains sur 4 et le RER C, 1 train sur 3. Enfin, le RER D sera fortement perturbé avec 1 train sur 5 en moyenne.

Transiliens

Sur la majorité des lignes de transiliens, le trafic s’élèvera à 1 train sur 2. Cela est valable pour la ligne J, K, L, N et P. Pour les lignes H et U, comptez 2 trains sur 3. Enfin, il faudra s’armer de patience sur la ligne R avec 1 train sur 5 en moyenne.

Face à la circulation encore perturbée à venir, la SNCF recommande aux voyageurs «d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus le 10 mars et le week-end, et de privilégier le télétravail». Pour ceux étant dans l’impossibilité de reporter leurs déplacements, SNCF Voyageurs conseille de «vérifier la circulation des trains la veille à 17h sur les canaux d'information SNCF habituels».