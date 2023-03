Grève pour le climat du 10 mars : où se tient la manifestation à Paris ?

Trois jours après la grève générale contre la réforme des retraites, les Français sont appelés à se mobiliser de nouveau ce vendredi cette fois pour le climat. Le mouvement de jeunes Fridays for Future (FFF) organise ainsi une grande manifestation à Paris.

Une séquence chargée en contestations. Après la grève générale de mardi, la Journée internationale des droits des femmes mercredi ou encore hier, jeudi 9 mars, une précédente mobilisation de jeunes en réaction à la réforme des retraites, ce vendredi 10 mars va marquer une nouvelle contestation à l'invitation de la jeunesse mobilisée cette fois en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

A l'initiative de la branche française de Fridays For Future (FFF), faisant elle-même partie du mouvement international de grèves pour le climat fondé par l'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, une grande manifestation est ainsi organisée ce vendredi à Paris.

Dans la capitale française, le cortège doit s'élancer à 14h, place de l’Opéra dans le 9e arrondissement, pour terminer quatre kilomètres plus loin place de la Bastille (4e). Pour les participants, le but est cette fois de demander des investissements pour accélerer et développer les filières de formation à la rénovation thermique globale des bâtiments.

«Nous demandons au gouvernement de former 400.000 professionnels à la rénovation thermique globale pour pouvoir rénover 1 million de logements/an d’ici à 2050 et ainsi atteindre la neutralité carbone du parc du logement français. Ceci nécessite un investissement de 38 milliards d’euros», ont indiqué les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Nous y sommes presque ! Vous avez maintenant les lieux de rassemblement, partagez les et invitez tous vos potes à aller rejoindre.





S’il n’y a rien chez vous : RDV devant votre mairie, avec pancarte pour communiquer sur votre grève pour le climat #fridaysforfuturefrance pic.twitter.com/K0xRw8s4HE — Fridays For Future France (@Fridays4futurFR) March 9, 2023

Pour participer à la manifestation, il est possible de s’enregistrer directement sur le site de FFF. Si une ville n’a pas prévu de mobilisation, l’organisation propose de se rendre devant la mairie la plus proche afin de protester.