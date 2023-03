Nice : par crainte de débordements, le président de l'université annule la venue de Stanislas Rigault, proche d'Eric Zemmour

L'université Côte d'Azur de Nice a annulé la venue ce jeudi 9 mars de Stanislas Rigault, proche d'Eric Zemmour, par crainte des débordements. Le président de «Génération Z» était invité par le syndicat étudiant UNI.

Invité par le syndicat étudiant UNI à débattre avec des étudiants en droit, le chef des jeunes zemmouristes Stanislas Rigault ne viendra finalement pas à l'université de Nice.

Le président de l'université Côte d'Azur a en effet préféré annuler la participation du patron de «Génération Z», par crainte des débordements.

Dans un contexte où l'impossibilité de mettre en place un débat contradictoire, et les informations de dernière minute conduisent à considérer que les risques de trouble à l’ordre public sont tangibles et ne permettent pas à l’établissement d’assurer la sécurité des étudiants 1/2 — Université Côte d'Azur (@Univ_CotedAzur) March 9, 2023

«Dans un contexte où l'impossibilité de mettre en place un débat contradictoire, et les informations de dernière minute conduisent à considérer que les risques de trouble à l’ordre public sont tangibles et ne permettent pas à l’établissement d’assurer la sécurité des étudiants des personnels et des biens, le président [Jeanick] Brisswalter a été conduit à annuler la manifestation sur le thème "l'engagement politique chez les jeunes" organisé par le syndicat UNI. Quels que soient les protagonistes la sécurité des personnes et des biens doit primer», a exposé la direction sur Twitter.

l'uni dénonce une censure

La venue du chef de file de «Génération Z» dans l'université avait en effet suscité la colère de plusieurs organisations. Le collectif Antifasciste 06, Tous Citoyens! et la CGT Campus 06 annonçaient notamment une manifestation à la fac de droit à 17h30 ce jeudi.

L'université «se couche ainsi devant l’extrême gauche et piétine la liberté d’expression», a réagi l'UNI 06, syndicat étudiant classé à droite.

«Les facs n’appartiennent pas à l’extrême gauche», a écrit sur Twitter Stanislas Rigault.

Sur le même réseau, David Nakache, président de l'association niçoise Tous Citoyens, a salué la décision de l'université. «Gageons que cette nouvelle tentative de l'extrême droite d'entrer dans nos universités permettra à ces dernières d'être plus vigilantes à l'avenir», a-t-il conclu.