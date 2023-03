Thierry Casasnovas : le «naturopathe» placé en garde à vue

Le gourou du crudivorisme, Thierry Casasnovas, un pseudo-naturopathe de 48 ans, a été placé en garde à vue ce mardi 7 mars, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour «pratique illégale de la profession de médecin», «abus de faiblesse», «emprise mentale», et «pratique commerciale trompeuse».

La fin d’une escroquerie de grande ampleur ? Depuis ce mardi 7 mars, le pseudo-naturopathe, gourou du crudivorisme et youtubeur, Thierry Casasnovas, est placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’été 2020 à Perpignan. Depuis 2011, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a recensé plus de 600 signalements à son encontre, dont certains se sont transformés en plaintes.

Grand adepte du jeûne et du crudivorisme, c’est-à-dire de prôner un régime cru, exclusivement à base de fruits et légumes, Thierry Casasnovas se revendiquait «thérapeute» sans pour autant posséder aucun diplôme médical. D’après l’homme de 48 ans, ses méthodes permettraient de guérir le cancer ou l’autisme. Mais ce n’est pas tout, l’homme aux 600.000 abonnés sur Youtube menait une véritable croisade contre la médecine classique, n’hésitant pas inciter des patients gravement malades à cesser leurs traitements, ou encore à comparer la chimiothérapie avec de la mort-aux-rats.

Un nombre record de saisines

Ce jeudi 9 mars, le procureur de la République de Perpignan a confirmé la garde à vue de Thierry Casasnovas pour «pratique illégale de la médecine», «abus de faiblesse» et «pratique commerciale trompeuse». Son domicile situé à Maureillas-las-Illas avait été perquisitionné en février 2022 par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier et l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp). Une de ses associées qui gère les comptabilités des différentes sociétés a également été placée en garde à vue.

«C’est la personne qui fait l’objet du plus grand nombre de saisines avec notamment plus de 50 en 2021», a révélé la Miviludes dans Le Parisien. Des organismes de défense des personnes victimes de sectes (Unadfi et Adfi) et l’ordre national des médecins ont également saisi la justice.

Une communauté construite sur Youtube

Thierry Casasnovas s’est fait connaître en 2011 sur Youtube, dans des vidéos où il vantait les mérites du régime cru et de l’abstinence afin de «régénérer et détoxifier» l’organisme. Il s’est ensuite largement fait remarquer par son discours anti-vaccin pendant la pandémie de Covid-19, n’hésitant pas à affirmer que le virus pouvait se combattre avec «un bain froid, un jeûne et un petit jus de carotte».

Le gourou organisait également des stages, et commercialisait des extracteurs de jus à des tarifs élevés, ainsi que des compléments alimentaires. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de révéler des montages financiers suspects ayant conduit à d’importants bénéfices. Le montant des infractions est évalué à plus de 2,7 millions d’euros.

Au mois de juin 2021, Thierry Casasnovas avait annoncé à sa communauté dans une vidéo qu’il se retirait de la vie publique, avant de finalement revenir sur les réseaux sociaux près d’un an plus tard.