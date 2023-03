Travail : près d’un salarié français sur deux est en détresse psychologique, selon une étude

44% des salariés français interrogés dans le cadre du baromètre OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine, publié ce jeudi 9 mars, ont déclaré être en état de détresse psychologique. L’étude a démontré que la santé mentale des travailleurs français restait fragile depuis la pandémie de Covid-19.

Un rapport inquiétant en plein débat sur les retraites. 44% des salariés français interrogés dans le cadre du baromètre OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine, publié ce jeudi 9 mars, ont déclaré être en état de détresse psychologique.

Cette notion, englobant des symptômes de dépression et d'épuisement, a progressé de trois points par rapport à la dernière enquête sur les risques psychosociaux au travail réalisée en juin 2022. Plus inquiétant encore, 14% des sondés ont affirmé être dans une détresse psychologique élevée.

Les jeunes et les femmes sont les plus touchés

Dans le détail, 55% des moins de 29 ans, 49% des femmes et 44% des managers questionnés dans cette enquête ont déclaré souffrir de détresse psychologique.

Près de trois personnes sur quatre (74%) interrogées ont affirmé que leur santé psychologique est liée «partiellement ou totalement» au travail. 40% des Français questionnés ont aussi assuré se sentir épuisés au travail et 30% ont mis la fatigue ressentie sur le compte de la crise du Covid-19.

L’étude a également souligné que le taux de burn-out était deux fois plus important aujourd’hui qu’en 2020. Actuellement, deux millions d’employés sont considérés en burn-out sévère, soit le double du chiffre fourni il y a trois ans.

Une détresse liée à la réforme des retraites

En plein cœur de l’actualité, le projet de loi de réforme des retraites a également eu un impact sur la santé psychologique des travailleurs en France. Le baromètre a indiqué que sept salariés sur dix ont «peur de ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge de départ». Une proportion identique d’employés a confirmé ressentir une «angoisse» à l’idée de travailler plus longtemps.

«Au regard des résultats, on peut dire qu'au sein des débats actuels autour des retraites et du rapport au travail, la question de la qualité de vie et des conditions de travail n'a pas la place qu'elle devrait […] A l'heure où on parle de recul de l'âge de départ en retraite, on ne parle pas du travail pour le rendre plus durable», a analysé Christophe Nguyen, le président d'Empreinte Humaine, pour Les Echos.

Enquête réalisée en ligne du 7 au 17 février auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 salariés français, selon la méthode des quotas.