Grève du 11 mars : quelles sont les prévisions de trafic dans les transports en commun ce samedi ?

Le trafic dans les transports en commun sera perturbé par endroit ce samedi, en raison de la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites cette semaine.

Ce samedi 11 mars marque une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui engendrera certaines perturbations dans les transports en commun. La RATP prévoit un trafic normal sur son réseau, contrairement à la SNCF où les perturbations seront plus nombreuses.

METRO

Selon les prévisions de la RATP, le trafic sera totalement normal sur les lignes 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 7, 7bis, 9, 10 et 14 du métro parisien, ainsi que sur l’ensemble du réseau de bus et sur les tramways T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T7, T8. Sur les lignes 8, 12 et 13, le trafic sera «quasiment normal», sans donner plus de détails.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 11/03, la #RATP prévoit un trafic normal sur le Métro (à l’exception de quelques lignes), Bus et Tramway. Le trafic sera très perturbé sur le RER A et perturbé sur le RER B. pic.twitter.com/3r1Kz9BUKQ — RATP Group (@RATPgroup) March 10, 2023

Des perturbations sont à prévoir sur la ligne 6, où le trafic sera normal le matin, mais où il ne faudra compter que 3 trains sur 4 l’après-midi. De même pour la ligne 11, avec un trafic normal le matin et 2 trains sur 3 l’après-midi.

RER

Concernant le RER A et le RER B en zone RATP, il y aura en moyenne respectivement 1 train sur 2 et 2 trains sur 3 dans la journée de samedi. En zone SNCF, le trafic sera «normal à quasi normal» pour le RER B, et il y aura en moyenne 1 train sur 2 entre Nanterre-Préfecture et Poissy sur le RER A.

Selon les prévisions de la SNCF, il faudra compter en moyenne 1 train sur 4 pour le RER C, et 1 train sur 2 pour les RER D et E.

Transilien

Pour les lignes Transilien, le trafic sera normal à quasi-normal pour les lignes K et U, ainsi que sur les tramways T4, T11 et T13.

Il faudra ensuite compter 2 trains sur 3 pour les lignes J et L, 1 train sur 2 pour les lignes H, N, P, et 1 train sur 5 pour la ligne R.