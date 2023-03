Paris : Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du terrorisme, lors d'une cérémonie aux Invalides

À l’occasion de la journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme, le chef de l’État Emmanuel Macron préside, ce samedi 11 mars, une cérémonie à l’Hôtel national des Invalides (Paris 7e). L’événement se tient à 11h.

Pour ne jamais oublier. Ce samedi 11 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, va présider la cérémonie en hommage aux victimes des actes terroristes. L’événement est prévu à 11h à l’Hôtel national des Invalides, à Paris (7e). Le chef de l'Etat doit prononcer un discours vers 11h30.

Cette journée est dédiée aux victimes de tous les attentats ayant frappé la France depuis les années 1970. D'ailleurs, le Musée-Mémorial du terrorisme, annoncé par Emmanuel Macron il y a maintenant trois ans, ouvrira ses portes en 2027.

Situé à Suresnes (Hauts-de-Seine), au Mont-Valérien, il retracera une cinquantaine d'années d’histoire des attentats en France et dans le monde et donnera une place centrale à la voix des victimes.

«Cet espace de souvenir et de recueillement sera aussi un lieu de culture, un lieu de pédagogie et de recherche, pour contribuer à une meilleure compréhension des causes, des formes et des évolutions du terrorisme», a estimé l’Élysée.

Une date symbolique à double titre

Le 11 mars coïncide également avec la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. La date de l'événement a été «choisie par l’Union européenne comme date de commémoration commune et fait référence à l’attentat commis à la gare d’Atocha (Madrid) le 11 mars 2004», a fait savoir le palais présidentiel.

Elle a pour but «de célébrer la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie ou les êtres chers disparus lors d'actes terroristes, que ceux-ci aient eu lieu en Union européenne ou ailleurs», peut-on lire sur le site de la Commission européenne.

«Les attaques de Madrid de 2004 s'inscrivent dans une longue lignée d'actes terroristes inspirés de différentes idéologies extrémistes ayant pris des innocents pour cible (...) Les attentats terroristes ont fait des victimes sur le sol européen, notamment à Halle, Cassel, Londres, Lyon, Paris et Utrecht, et d'autres actes terroristes de plus grande envergure d'autres parties du monde ont fait des victimes parmi les citoyens européens», ajoute-t-on.