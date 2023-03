Tempête Larisa : 4 départements maintenus en vigilance orange vent violent

Ce samedi matin, quatre départements français sont maintenus en vigilance orange pour vent violent.

Des rafales remarquables ont balayé plusieurs départements français ce vendredi, en raison du passage de la tempête Larisa. Ce samedi matin, quatre départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent : les Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

4 départements en Orange pic.twitter.com/amAJK283dl — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 11, 2023

Le mistral sera fort sur les Alpes-Maritimes et le Var, avec des rafales de 130 à 150 km/h, jusqu'à 160 km/h localement. Elles seront de 100 à 120 km/h en général et plus faibles sur le littoral.

Vendredi, la sixième étape de la course cycliste Paris-Nice, qui devait qui devait relier Tourves (Var) à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a été annulée. Par ailleurs, deux personnes ont été légèrement blessées en raison de ces vents, selon les services de secours.

La vigilance orange vague-submersion a quant à elle été levée dans tous les départements français, mais «les vagues restent fortes sur la Mer du Nord, l'Est de la Manche et le littoral aquitain», selon Météo France.

La météo devrait s’améliorer dans la journée de samedi. Selon les prévisions, le soleil devrait pointer sur la Côte-d’Azur mais également au nord et à l’est de l’Hexagone, tandis que la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, et Centre-Val-de-Loire seront sous la pluie.