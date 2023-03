Chèque énergie 2023 : voici la date de versement de cette aide

Initialement prévu au mois de mars, le chèque énergie 2023 arrivera avec un léger retard. Selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, cette aide, dont le montant varie entre 48 et 277 euros, sera versée au mois d’avril.

Près de 6 millions de Français pourront bénéficier, à compter du vendredi 21 avril, du chèque énergie 2023, a affirmé ce lundi 13 mars la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

«Le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril, il bénéficie à 5,8 millions de ménages (...) Son versement est automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer», a déclaré la ministre sur RMC.

Dans un communiqué publié ce lundi 13 mars, le gouvernement a précisé que ce chèque est destiné «aux 20 % de ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11.000 euros en 2021». Il est nominatif et son montant varie entre 48 et 277 euros. Il pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2024.

Pour faciliter la déduction du chèque énergie des prochaines factures d’électricité ou de gaz, les bénéficiaires peuvent demander sa pré-affection, soit en cochant la case de pré-affection sur le chèque, soit en ligne «en vous munissant de votre chèque énergie et de votre dernière facture d’électricité ou de gaz, et en complétant le formulaire», peut-on lire sur le site chequeenergie.gouv.fr.

«Vous pourrez ainsi bénéficier de la pré-affectation dès l’année prochaine sur le même contrat que celui où vous avez utilisé votre chèque énergie cette année. Si vous êtes toujours bénéficiaire du chèque énergie, le montant de votre chèque sera directement déduit de votre facture l’année prochaine et un courriel vous sera envoyé avant le début de la campagne pour vous informer de la bonne prise en compte de votre nouveau chèque énergie et de son montant», ajoute-t-on.

12 millions de bénéficiaires en 2022

12 millions de foyers ont déjà pu bénéficier d’un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros entre décembre 2022 et février 2023. Cette aide visait à lutter contre les prix de l’électricité.

En complément, et sous conditions de ressources également, un chèque fioul de 100 à 200 euros, une aide de 50 à 200 euros pour ceux se chauffant au bois et une indemnité carburant de 100 euros ont aussi été annoncés depuis fin 2022.

Autre mesure importante prise par le gouvernement, il s’agit de limiter la hausse des tarifs de vente d’électricité à 15% en 2023 après 4% en 2022.

Si le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz, les remises à la pompe ou encore le chèque énergie ont permis à la France d'afficher le taux d'inflation le plus faible de la zone euro l'an dernier, ces mesures représentent un coût net de près de 43 milliards d'euros sur deux ans.