Météo : ces 28 départements en vigilance orange aux orages

Météo France a publié un bulletin d’alerte ce lundi 13 mars, plaçant 28 départements en vigilance orange aux orages. La période «critique» doit commencer l’après-midi et se terminer dans la soirée.

Pas moins de 28 départements ont été placés en vigilance orange aux orages ce lundi 13 mars, a-t-on appris d’un bulletin d’alerte de Météo France. Les riverains sont invités à être particulièrement prudents cet après-midi, la période «critique» démarrant à 15h et se terminant vers 22h.

Sont concernés par la vigilance orange les départements allant du nord-est au sud-ouest : les Vosges, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, la Côte-d’Or, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Corrèze, le Cantal, le Lot, l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle.

28 départements en Orange pic.twitter.com/Ex79AEzAVu — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 13, 2023

Selon le bulletin d’alerte, il existe «encore des incertitudes sur l’intensité des orages les plus forts et leur extension».

De la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, depuis ce matin, le vent de sud-ouest est assez fort, avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h dans les terres, et 70 à 90 km/h près des côtes.

D'après les prévisions, c'est à partir du milieu d'après-midi que les orages forts vont éclater du sud-ouest au Massif central et à la Bourgogne, se décalant assez rapidement vers l'Est en fin d'après-midi et soirée. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser localement les 90 à 100 km/h, et par endroits de chute de grêle. Les pluies associées sont temporairement soutenues, pouvant donner en peu de temps 20 à 30 mm de cumul. Ces orages s'évacueront vers l'est en début de nuit, précise Météo France.

Éviter les déplacements

Météo France rappelle les démarches à suivre pour se mettre en sécurité en cas d’orage violent. Il est conseillé de ne pas utiliser son téléphone par exemple, mais aussi tout appareil électrique et de s’abriter dans des bâtiments en dur.

Le site de prévisions météorologiques conseille également d'éviter les déplacements, de s’éloigner des arbres et de protéger les biens qui risqueraient d’être touchés par les vents violents et les inondations.