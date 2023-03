Tarn-et-Garonne : une femme de 36 ans retrouvée morte, son conjoint en garde à vue

Une femme de 36 ans a été retrouvée morte ce lundi 13 mars à Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne). Soupçonné de l'avoir tuée, son conjoint a été placé en garde à vue.

Un nouveau féminicide. Une femme de 36 ans est décédée ce lundi 13 mars à Lamothe-Capdeville, près de Montauban (Tarn-et-Garonne).

A l'arrivée des secours, cette mère de cinq enfants présentait des plaies au thorax occasionnées par arme blanche. Une autopsie de la dépouille de la victime doit être effectuée mardi.

Âgé de 38 ans, son compagnon et père des cinq enfants, a été interpellé et placé en garde à vue dans la foulée. Le couple était inconnu de la justice et des services de gendarmerie.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en 2021

D’après les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.