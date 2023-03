Fusillade à Paris en juillet : neuf suspects en garde à vue

Neuf individus ont été placés en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête ouverte en juillet dernier faisant suite à une fusillade ayant fait un mort à Paris.

Les investigations des policiers ont porté leurs fruits. Neuf hommes ont été mis en garde à vue lundi après la fusillade survenue le 18 juillet dernier, rue Popincourt à Paris. Deux personnes attablées à la terrasse d'un bar avaient été la cible de coups de feu. L'une d'elles était morte de ses blessures.

Alors âgé de 16 ans, un mineur, soupçonné d'être l'un des auteurs de la fusillade, avait été interpellé sur les lieux. Il a été mis en examen pour assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, acquisition et détention sans autorisation d'armes de catégories A et B en réunion, et association de malfaiteurs en vue de crimes et délits, et placé en détention provisoire.

Les neuf individus interpellés lundi sont tous très jeunes et appartiendraient à une organisation criminelle. Sept d'entre eux ont été arrêtés dans plusieurs villes de France et deux étaient déjà en détention.