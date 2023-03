Grève contre la réforme des retraites : des salariés de la RATP envahissent le siège social du groupe

En marge de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le siège de la RATP est occupé ce mercredi 15 mars par des salariés et syndicalistes du groupe qui se disent «en colère».

Nouvelle action coup de poing. Une petite centaine de salariés et de syndicalistes RATP sont en train d'occuper ce mercredi le siège du groupe – dénommé «Maison de la RATP» et situé quai de la Râpée (12e arrondissement de Paris) – pour faire part de leur colère face à la réforme des retraites.

«La colère gronde»

Depuis le début de la mobilisation nationale, et alors qu'une grève reconductible a notamment été annoncée dans les transports en commun franciliens, les salariés de la RATP font partie des personnels les plus mobilisés. Ils dénoncent leurs conditions de travail et leurs salaires, et protègent leur droit de partir plus tôt à la retraite, en raison de la pénibilité de leur travail.

La colère gronde. Envahissement du siège de la RATP par les salariés en lutte. Retirez votre réforme ! #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/nRPrUlLT5S — Thomas Portes (@Portes_Thomas) March 15, 2023

«La colère gronde», a lancé le député LFI Thomas Portes sur Twitter, diffusant une vidéo de l'«envahissement [...] par des salariés en lutte» du siège de la RATP, qui est désormais dirigée par l'ancien Premier ministre Jean Castex.

En outre, le «réseau pour la grève générale» prévoit de se réunir aux abords de l'Assemblée nationale, à partir de 15h ce jeudi 16 mars. «49.3 ou pas, la réforme des retraites, on n'en veut pas ! Toutes et tous à l'Assemblée nationale», peut-on lire sur un tract distribué ce mercredi.