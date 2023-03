Grève des éboueurs à Paris : l'Etat peut-il forcer la Ville à réquisitionner du personnel ?

Face à face tendu entre l'Etat et la Ville de Paris. Devant les poubelles qui débordent, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé vouloir demander une réquisition, ce que la maire de Paris Anne Hidalgo refuse. Mais peut-elle y être contrainte ?

Tout est dans la nuance : si le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a bien fait part de son intention de demander à la maire de Paris Anne Hidalgo de réquisitionner du personnel pour ramasser les poubelles dans la capitale, l'entourage de l'édile parisienne assure n'avoir rien reçu à ce stade.

la ville «n'a pas le pouvoir de lever les blocages»

Sur ses réseaux sociaux, cette dernière a préféré «appeler au dialogue social et à la négociation plutôt qu'à l'épreuve de force» et a tenu à apporter son «soutien au mouvement social». Selon elle, le gouvernement «doit retirer sa loi qui maltraite les travailleurs qui exercent des métiers d'utilité sociale absolue».

Le gouvernement annonce qu’il va demander une réquisition. Je l’appelle au dialogue social, à la négociation plutôt qu’à l’épreuve de force. Il doit retirer sa loi qui maltraite les travailleurs qui exercent des métiers d’utilité sociale absolue. Soutien au mouvement social. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 15, 2023

«La maire s'est entretenue avec Gérald Darmanin, et à ce stade, le ministre ne lui a pas ordonné de réquisitionner du personnel», explique son entourage, jouant sur la nuance entre «intention de faire» et «faire». Qui plus est, d'après le cabinet d'Anne Hidalgo, la Ville «n'a pas le pouvoir de lever les blocages et de réquisitionner les grévistes». Et d'ajouter : «seule l'Agence régionale de santé (ARS), après un arrêté d'insalubrité, pourrait le faire».

Interrogée à ce sujet, l'ARS a répondu qu'elle restait «vigilante à l'égard de l'éventuel impact sanitaire», tout en rappelant que les précédentes expériences n'avaient «pas semblé entraîner d'épidémie ou de danger imminent pour la santé publique». Pour l'instant, l'ARS et Santé publique France ont annoncé «accroître leur niveau de vigilance concernant les pathologies pertinentes» et «concernant toute augmentation inhabituelle des pathologies possiblement liées à la situation qui lui serait signalée».

Même chose pour le risque de leptospirose : l'ARS assure s'être «rapprochée des laboratoires de la Ville de Paris en surveillance des rongeurs, pour faire le point sur une éventuelle prolifération de ces derniers». Enfin, à ce stade, l'agence conseille de faire atttention aux éventuelles chutes sur la voie publique et appelle tout le monde à se laver les mains et à surveiller les enfants dans les espaces extérieurs. Et d'ajouter : «un effort de chacun pour réduire provisoirement la production de déchets, et le volume de ces déchets, est utile».

La Ville est mise en demeure par la PP

En attendant, la préfecture de police de Paris – par la voix du préfet de police Laurent Nuñez – a envoyé une lettre de mise en demeure à la Ville de Paris, lui demandant «d'agir». Selon l'article L.2512-13 du CGCT, la mairie parisienne détient la police de la salubrité sur la voie publique. A ce titre, «il est de sa compétence de requérir une entreprise privée ou de réquisitionner les agents pour l'exécution de la mission d'enlèvement des poubelles et ordures», selon une source proche du dossier.

Si la mise en demeure reste «infructueuse», le préfet de police peut se substituer à elle et peut donc «réquisitionner à Paris et en petite couronne tout bien ou service et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées». «Dans la situation actuelle, pour que le préfet de Police puisse recourir à ces pouvoirs, il faudrait que l'interruption du service ou son fonctionnement dégradé en raison de la grève porte une atteinte importante à la salubrité et à la santé publiques, évaluée par l'ARS», poursuit la source