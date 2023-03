Grève des éboueurs à Paris : voici les quartiers «épargnés»

Depuis le 7 mars et le début d’une grève reconductible contre la réforme des retraites, les éboueurs – agents de la Ville de Paris – font grève. Résultat : les poubelles débordent dans certains quartiers, avec plus de 7.000 tonnes de déchets non ramassés ce mercredi 15 mars. Pour autant, une partie de la capitale n'est pas concernée.

Moitié propre, moitié sale. Voilà la réalité de la grève des éboueurs à Paris, où la collecte des déchets est seulement réalisée dans la moitié de la Ville. Concrètement, seuls les arrondissements où le ramassage des poubelles est exécuté par des entreprises prestataires sont «épargnés» par ce conflit social. Ils sont au nombre de dix : c'est-à-dire les 1er, 3e, 4e, 7e, 10e, 11e, 13e, 15e, 18e et 19e arrondissements.

Une organisation vieille de plusieurs années

Depuis le temps où Jacques Chirac était maire de Paris, la collecte est en effet assurée par les agents municipaux dans certains arrondissements, par des entreprises privées dans les autres. Une organisation parfois jugée «complexe», notamment par la Chambre régionale des comptes (CRC), qui a récemment épinglé la gestion des déchets dans la capitale où «plusieurs modes de gestion coexistent».

De fait, dans la moitié des arrondissements, les services municipaux collectent les multi-matériaux, les déchets résiduels, les déchets des marchés alimentaires et les déchets dans les corbeilles de rue. Dans les autres arrondissements, la collecte est effectuée par cinq entreprises titulaires de marchés publics.

blocages dans les arrondissements «épargnés»

Pour autant, même les arrondissements «épargnés» connaissent des complications, dans la mesure où les principaux centres de traitement des déchets en Ile-de-France – à l'instar de l'incinérateur d'Ivry (94) – sont bloqués et dans la mesure où certains arrondissements sont victimes de «blocages» collatéraux.

C'est notamment le cas du 15e, où la société privée chargée du ramassage des poubelles dans cet arrondissement est empêchée dans son travail par des «permanents de la CGT», des «étudiants de la faculté de Créteil (94)» et par «Mathilde Panot [députée dans la 10e circonscription du Val-de-Marne (94)]» qui bloquent l'accès au dépôt de bennes de Vitry (94), explique le maire du 15e Philippe Goujon.

Résultat : alors que le ramassage des déchets se faisait «tout à fait normalement» dans son arrondissement, il est devenu très compliqué depuis ce lundi 13 mars et le «blocage des dépôts de bennes». Pour y remédier, l'élu a «donc demandé à l'entreprise Pizzorno de faire remonter des bennes de province avec des conducteurs pour se substituer aux bennes qui se trouvent actuellement dans les dépôts bloqués».

Même chose pour les arrondissements où la collecte des déchets est gérée par l'entreprise Derichebourg, notamment dans les 10e et 18e arrondissements, où des actes de blocage et tentatives de blocage rendent de plus en plus compliqué le bon fonctionnement du ramassage des poubelles.