Impôts sur le revenu 2023 : voici les dates limites de déclaration à retenir

Le calendrier de la campagne de déclaration de revenus 2023 a été annoncé et il est différent de celui de 2022. Voici les jours à retenir pour ne pas manquer la date butoir au risque de se voir infliger des pénalités.

Qu'elle soit sur papier ou en ligne, la déclaration de revenus est toujours un peu redoutée par les Français, ils craignent de rater la date limite. Cette année, le coup d’envoi sera donné avec les formulaires papiers envoyés entre les 3 et 27 avril. Pour ceux qui ont opté pour la déclaration numérique, l’ouverture est fixée au 13 avril soit une semaine plus tard qu'en 2022. Les démarches sur le site officiel sont les mêmes : il faut se connecter sur impots.gouv.fr en renseignant son numéro fiscal et son mot de passe choisi lors de la création de votre espace.

Un calendrier qui diffère selon les zones

Pour les déclarations sur formulaire papier, la deadline est fixée au 22 mai. En revanche, en cas de télédéclaration, la date limite varie en fonction de la zone habitée. Pour la zone 1 (départements de l’Ain et la Corrèze et les Français résidant à l’étranger), les habitants auront jusqu'au 25 mai pour télédéclarer.

La zone 2 (La Corse et la Meurthe-et-Moselle) bénéficie d’une semaine supplémentaire soit jusqu’au 1er juin. Enfin pour la zone 3 (Meuse et Mayotte), la date limite a été fixée au 8 juin. Attention, en cas de retard sur les dates indiquées ci-dessus, le fisc pourrait appliquer une majoration pouvant aller jusqu'à 10% sur le montant initial de votre impôt.