Réforme des retraites : léger regain de mobilisation avant le vote décisif au Parlement ce jeudi

La mobilisation contre la réforme des retraites a connu un léger rebond mercredi 15 mars, avant une journée cruciale au Sénat et à l'Assemblée nationale ce jeudi.

Les syndicats ont mis la pression dans la rue, ce mercredi 15 mars, avant une journée décisive pour la réforme des retraites ce jeudi.

Pour cette huitième journée de mobilisation, la CGT a dénombré 1,7 million de manifestants en France et le ministère de l'Intérieur 480.000, soit davantage que samedi dernier mais bien moins que le 7 mars. A Paris, le syndicat a compté 450.000 manifestants et la préfecture de police 37.000.

Le même jour, les sept députés et sept sénateurs - et autant de suppléants - réunis en commission mixte paritaire (CMP) sont tombés d'accord sur une version commune du texte qui rythme la vie politique et sociale du pays depuis janvier. Les macronistes et la droite étant majoritaires dans cette instance, l'accord prévoit le report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite.

journée décisive AU SéNAT ET à l'assemblée NATIONALE

Le projet doit maintenant être soumis à un vote jeudi matin au Sénat, où droite et centristes devraient lui assurer une victoire, puis l'après-midi à l'Assemblée nationale, où le suspense demeure.

Les voix des députés du parti de droite Les Républicains, eux-mêmes divisés, sont cruciales pour le camp présidentiel qui ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée.

Si une majorité absolue n'était pas garantie, l'exécutif pourrait être tenté de dégainer l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote.

LES éboueurs TOUJOUS en grève

Sur le front social, des grèves reconductibles se sont poursuivis ce mercredi, sans pour autant mettre «France à l'arrêt» comme le souhaitaient les syndicats.

A la SNCF, environ 15% de grévistes avaient été recensés à la mi-journée selon une source syndicale, en nette baisse par rapport au 7 mars. Dans la fonction publique d'Etat, on comptait moins de 3% de grévistes, contre près de 25% il y a huit jours.

Quelque 7.000 tonnes d'ordures s'amoncellent à Paris où les éboueurs ont voté la poursuite de leur mouvement au moins jusqu'au 20 mars.