Réforme des retraites :«Nous avons un gouvernement qui achète des voix avec l’argent public», accuse le député RN Thomas Ménagé

Le député du Rassemblement national, et membre de la commission mixte paritaire, Thomas Ménagé, a accusé ce mercredi 15 mars le gouvernement «d'acheter des voix» auprès des «députés Les Républicains et LIOT» avec de «l’argent public» pour faire passer sa réforme des retraites.

Une (très) lourde accusation. Alors que la commission mixte paritaire (CMP), chargée de s’accorder sur une version finale du projet de réforme des retraites, s'est réunie ce mercredi 15 mars au matin, les esprits s’échauffent déjà.

En effet, le député du Rassemblement national Thomas Ménagé, fervent opposant à cette réforme, a laissé entendre que le gouvernement usait de son pouvoir pour «s'acheter» une majorité auprès des autres groupes présents à l’Assemblée nationale.

«Des députés des Républicains et de LIOT sont achetés. Aujourd’hui, nous avons un gouvernement qui, avec de l’argent public, est en train d’acheter des voix et des abstentions pour faire passer cette réforme injuste», a lancé l’élu du Loiret.

Pour se permettre d'avancer de tels propos, Thomas Ménagé a assuré devant les caméras s’appuyer sur des «retours» de certains de ses collègues.

Alors que les opposants à la réforme des retraites sont clairement identifiés, certains groupes laissent planer le doute quant à leur adhésion, ou non, au projet du gouvernement. C’est le cas notamment du côté des Républicains.

Ce mercredi matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a lui déclaré que l’exécutif cherchait «plus que jamais» à obtenir le soutien d’une «majorité naturelle».

Ce dernier a précisé qu’un éventuel recours à l’article 49.3 pour adopter le texte n’avait «pas été évoqué» lors du Conseil des ministres.

«On ne se projette pas dans l’hypothèse du recours au 49.3, mais on ne se projette pas non plus dans l’abandon de notre projet», annonce Olivier Véran pic.twitter.com/ZgyqdDO6m4

— CNEWS (@CNEWS) March 15, 2023