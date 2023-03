Aurore Bergé : «l'Hémicycle a profondément changé de nature, on a l'impression parfois qu'il n'y a plus de dignité et plus d'humanité»

Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, est revenue dans La Matinale de CNEWS sur son émotion dans l'Hémicycle le 7 mars dernier lors des débats sur sa proposition de loi sur l'inéligibilité des auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales.

«Je sais de quoi je parle». Ce jeudi sur CNEWS, Aurore Bergé, est revenue sur ce moment à l'Assemblée nationale où elle a défendu sa proposition de loi sur l'inéligibilité des auteurs condamnés pour des violences. La députée Renaissance des Yvelines était apparue au bord des larmes, et sous les huées de plusieurs parlementaires, lors des débats autour de ce texte le 7 mars dernier.

«J'ai beaucoup de mal à revoir ces images [...], on est dans un Hémicycle qui a profondément changé de nature, où on a l'impression parfois qu'il n'y a plus de dignité et plus d'humanité», a-t-elle regretté au micro de Laurence Ferrari.

Elle a également déploré que ces violences verbales ont été lancées par des femmes, «qui courent sur les plateaux télé pour dire à quel point elles sont féministes».

accusée D'Instrumentaliser la cause des femmes

«Je ne l'instrumentalise pas, parce que, Madame Obono, je sais de quoi je parle» s'était-elle écriée le 7 mars le dernier.

Les oppositions l'avaient en effet accusée d'instrumentaliser la cause des femmes, et de faire un coup de communication après le retour du député «insoumis» Adrien Quatennens dans la chambre basse après sa condamnation pour avoir giflé sa femme.