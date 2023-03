Réforme des retraites : «On a intérêt à ce qu'il y ait un vote» à l'Assemblée, souligne Aurore Bergé

Invitée de La Matinale de CNEWS jeudi 16 mars, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, est revenue sur cette journée cruciale pour la réforme des retraites.

Une journée décisive pour Emmanuel Macron et son gouvernement. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, était l'invitée de Laurence Ferrari, ce jeudi 16 mars, alors que le Parlement doit voter le projet de réforme des retraites aujourd'hui.

Alors qu'hier, entre 480.000 (selon le ministère de l'Intérieur) et 1,7 million de personnes (selon la CGT) sont sorties manifester, et crier leur opposition à cette réforme, Aurore Bergé a appelé les députés à voter le projet de loi. «Je pense qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et que chacun sache ce que son député a fait», a expliqué Aurore Bergé.

La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale est aussi revenue sur la menace du président de la République de dissoudre la chambre basse du Parlement, si son projet de réforme des retraites n'était pas approuvé par les députés.

«C'est une clarification. Tout le monde comprend que si nous décidons de passer au vote cet après-midi, que celles et ceux qui nous ont dit pendant des mois, si l'on travaille ensemble, si on dialogue, si on concerte, et si le texte évolue alors nous voterons le texte. Et que finalement, ils ne votent et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a une nécessité de clarification, et la seule clarification à laquelle Emmanuel Macron peut procéder : c'est une dissolution».