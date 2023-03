Sécheresse : agriculture, nucléaire… Quels sont les secteurs qui utilisent le plus d’eau ?

Tandis que la France connaît son hiver le plus sec depuis 1959, Emmanuel Macron devrait prochainement lancer son «plan de sobriété pour l'eau». A cette occasion, CNEWS fait le point sur les secteurs qui consomment le plus d'eau en France.

Une année record. Après avoir connu en 2022 le deuxième été le plus sec jamais enregistré, ainsi qu'une série de 32 jours consécutifs sans véritable pluie entre les mois de janvier et février 2023, la France, qui voit ses nappes phréatiques se vider, devrait à nouveau connaître une importante période de sécheresse au cours de l’été qui arrive. L'occasion pour Emmanuel Macron de lancer un grand «plan de sobriété pour l'eau», sur le modèle du plan de «sobriété énergétique».

«Il faut que tous, nous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, fassions attention à cette ressource qui devient rare. On sait qu’on sera confronté comme on était l’été dernier à des problèmes de raréfaction d’eau : plutôt que de s’organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d’usage, on doit planifier tout ça», a brièvement expliqué Emmanuel Macron le 25 février dernier, en inaugurant le Salon de l'Agriculture, ajoutant qu’il fallait se résoudre à la «fin de l’abondance».

32,3 milliards de m3 d'eau prélevée

Chaque année en France métropolitaine, il pleut en moyenne 512 milliards de mètres cubes d’eau, soit 932 millimètres, selon les données du ministère de la Transition écologique, calculées sur la période 1990-2018. 60% du volume de ces précipitations s’évaporent, et 40% forment l’eau qui alimente les cours d’eau ou les nappes phréatiques.

Depuis 2008, la France métropolitaine puise en moyenne 32,3 milliards de m3 d’eau par an, que l'on appelle l'eau «prélevée» et qui est pour la grande majorité restituée dans les milieux aquatiques après utilisation. Au sein de ce volume, une partie (5,3 milliards de mètres cubes d’eau), n'est pas restituée puisqu'elle est utilisée pour l'eau courante que nous buvons, ou pour l'agriculture (le bétail), ou encore le nucléaire (évaporation). C'est ce que l'on appelle l'eau «consommée».

Les deux tiers sont captés dans le sous-sol (ce qui est plutôt un gage de qualité) dans des sources ou des nappes profondes. Le tiers restant provient de la surface. Il est pompé dans les fleuves, rivières ou lacs, autrement dit dans des milieux plus exposés aux contaminations diverses. Au total, on prend dans la nature un peu plus de 85 m3 par habitant et par an, soit 234 litres d’eau par personne et par jour.

Celle-ci servira pour alimenter plusieurs secteurs qui nécessitent une grande quantité d’eau pour fonctionner. Parmi les principaux, on retrouve dans l'ordre : l'agriculture, le nucléaire, l’eau potable, et l’industrie.

L’agriculture

L’agriculture est le secteur où l’on consomme le plus d’eau en France. D’après les données du ministère de la Transition énergétique, environ 3 milliards de m3 d’eau sont prélevés chaque année pour alimenter les besoins du secteur, dont la majorité n'est pas restituée dans la nature.

Globalement, cela représente 45% de la totalité de l’eau consommée en France (45% des 5,3 milliards de m3), faisant de ce secteur le plus demandeur en eau, et de loin. De plus, si l’agriculture utilise près de la moitié de l’eau consommée en France sur une année, cette part monte à 80% sur la période estivale de juin à août.

Dans le détail, l’eau à usage agricole sert principalement à alimenter le bétail et irriguer les cultures. En 2020, 7,3% de la surface agricole était irriguée, contre 5,8% en 2010, principalement dans la moitié sud du pays. Les cultures irriguées sont d’abord le maïs (41% de la surface irriguée), devant les céréales comme le blé ou le sorgho (24%). Cette eau est majoritairement puisée dans le bassin Adour-Garonne.

Le nucléaire

Le nucléaire est l’un des secteurs les plus demandeurs en eau. Tout réacteur thermique (nous en possédons 56 en France) a besoin d'un apport continuel en eau froide pour produire la vapeur qui fait tourner la turbine de la centrale, produisant ainsi l'électricité.

Ainsi, les centrales qui produisent une partie de notre électricité demandent à la fois de l’eau prélevée (98%), qui sera ensuite restituée dans les milieux aquatiques, mais aussi de l’eau consommée par évaporation (2%), donc non réutilisée. Au total, près de la moitié de l’eau douce prélevée est utilisée pour les centrales électriques (16 milliards de m3) et près de 31% du total de l’eau consommée en France.

La zone la plus prélevée pour ce secteur est le bassin Rhône-Méditerranée, avec en moyenne 987 millions de m3 prélevés par an. A noter que les centrales localisées le long de la Manche (Gravelines, Paluel, Penly et Flamanville) utilisent de l’eau de mer pour leurs besoins. Cette consommation n’est donc pas intégrée dans les chiffres.

L’eau courante

Après l’agriculture et le nucléaire, vient tout naturellement l’eau courante consommée par les Français. Celle-ci représente 4,9 milliards de m3 mis en circulation en 2020, selon les chiffres de l’Office français pour la biodiversité (OFB). Mais environ 20% de ce volume est perdu chaque année à cause de fuites dans les réseaux de distribution (canalisations), on considère donc que «seulement» 3,7 milliards de m3 d’eau potable sont réellement consommés.

Au total, cela représente 149 litres d’eau par jour et par personne en moyenne, soit une consommation domestique de 54,3m3 par habitant et par an. Ce chiffre reste globalement stable depuis une dizaine d’années. Au sein des foyers, selon les données publiées par le Centre d’information sur l’eau, le premier poste de consommation est la douche et le bain (39%) devant les sanitaires (20%), le linge (12%) et enfin l’alimentation (7%). Toutefois, l’organisme note que ces chiffres n’ont pas été mis à jour depuis 1995 et que des variations à la marge ont pu avoir lieu depuis.

A noter qu'à cet usage domestique doit par ailleurs s'ajouter l'utilisation collective de l'eau potable dans les écoles ou les hôpitaux, par exemple.

L’industrie

Enfin, le dernier secteur qui consomme un volume très important d’eau est le secteur industriel. Au total, l’industrie prélève 2,5 milliards de m3 d’eau par an et environ 4% du total de l’eau consommée en France. Contrairement à l’agriculture, l’industrie réutilise donc la quasi-totalité, année après année, de l’eau qu’elle prélève.

Dans le détail, selon les données de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE), on peut connaître les volumes d’eau utilisés par chaque installation en France. D’après ces chiffres, les industries qui ont le plus prélevé d’eau en 2018 sont l’usine Alsachimie près de Mulhouse avec 100,8 millions de m3, une usine de valorisation de déchets du Grand-Quevilly près de Rouen (79,4 millions de m3) et une autre usine du même type située à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne avec 79,3 millions de m3.