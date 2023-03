Australie : des millions de poissons morts retrouvés dans une rivière en pleine vague de chaleur

Plusieurs millions de cadavres de poissons ont bouché la rivière Darling, au sud-est de l’Australie ce vendredi 17 mars.

Terrible image. Des millions de poissons morts en décomposition ont bouché une grande partie de la rivière Darling, située au sud-est de l’Australie. D’après les autorités locales, cette partie du pays est actuellement touchée par une très forte vague de chaleur.

Le gouvernement local de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud a expliqué qu’il s’agissait de «la troisième extinction de masse» dans la zone depuis 2018. Les images et les vidéos publiées sur les réseaux sont impressionnantes. Les bancs de poissons flottants à la surface laissent à peine percevoir l’eau de la rivière.

Low levels of oxygen in Australia's second longest river were to blame for a mass fish die-off recently in a remote part of New South Wales state that saw hundreds of thousands of dead fish found in the Darling River | Read more: https://t.co/9TifUSXGjL pic.twitter.com/lJUBI0Tza2

— RTÉ News (@rtenews) March 18, 2023