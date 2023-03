Réforme des retraites : Elon Musk prend parti et s'attire les foudres des internautes

Dans un contexte de forte contestation sociale en France après l’utilisation du 49.3 par le gouvernement afin de faire passer la réforme des retraites, Elon Musk a donné son avis sur le sujet.

L'homme d'affaire Elon Musk met de l’huile sur le feu. Alors que la France traverse une crise sociale forte avec de nombreuses contestations à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le gouvernement afin de faire passer le texte de loi sur la réforme des retraites, le patron de Twitter s’est exprimé sur le sujet.

En réponse à une vidéo postée sur Twitter montrant des rues de Paris prises d’assaut par des manifestants avec du mobilier urbain en feu, Elon Musk s’est rangé du côté du gouvernement.

Retirement age in France is too low. That’s a legit issue. — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

«L’âge de la retraite en France est trop bas. C’est un problème légitime», a-t-il écrit ce samedi. Une déclaration que ne semblent pas approuver de nombreux internautes, qui ont vivement réagi.

«Le problème ne peut pas être réduit uniquement à l’âge. La France a les taux de prélèvements sociaux les plus élevés, un taux de chômage élevé des plus de 50 ans, et 70% de la population et 90% des actifs contre cette mesure. La démocratie doit être respectée», a répondu Béatrice Rosen, chroniqueuse sur C8.

«Vous passez à côté du sujet. Si tel est le cas, passez par le processus démocratique et votez. Pas par décret exécutif», a rajouté un autre internaute.

France seems to love having a good strike/riot from time to time — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

Il avait déjà commenté des images et vidéos de protestations en France, seulement quelques minutes avant : «La France semble apprécier une bonne grève/émeute de temps en temps».