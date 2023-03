Réforme des retraites : la permanence d'Éric Ciotti vandalisée cette nuit à Nice

La permanence niçoise du chef de file des Républicains, Éric Ciotti, a été vandalisée dans la nuit de samedi à dimanche. Le député a annoncé ne pas «céder aux disciples de la terreur».

Le député et président des Républicains, Éric Ciotti, a dénoncé sur les réseaux sociaux le vandalisme et le caillassage de sa permanence, située dans le quartier du Port, à Nice (Alpes-Maritimes). Un acte qui serait lié, selon le député, à une pression pour le vote de la motion de censure de la réforme des retraites qui se tiendra ce lundi.

«Cette nuit ma permanence a été caillassée, les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi. Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la Terreur», a-t-il tweeté ce dimanche matin, en partageant les photos de son local.

Cette nuit ma permanence a été caillassée.





Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi.





Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la Terreur. pic.twitter.com/8sgs3q85HF — Eric Ciotti (@ECiotti) March 19, 2023

Et pour cause, après l’annonce du déclenchement de l’article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites, les députés de l’Assemblée nationale vont devoir se prononcer ce lundi 20 mars sur les motions de censure déposées par le Rassemblement national et le groupe centriste Liot.

Les Républicains ne voteront aucune motion de censure

À cet égard, le président des Républicains avait annoncé que son groupe ne voterait «aucune motion de censure» estimant que «la situation de crise dans le pays ne supporterait pas que l’on porte un coup fatal à notre démocratie». Une déclaration qui aurait pu, selon Éric Ciotti, pousser les vandales à s’en prendre à sa permanence.

Par ailleurs, le local d’Éric Ciotti est le point de rendez-vous de la manifestation prévue ce dimanche à 17h dans les rues de Nice, à l’initative d’un mouvement de jeunes, auquel se joint la CGT.

De son côté, la CGT des Alpes-Maritimes a assuré ne pas «cautionner ce genre d’actions» mais «il ne faut pas être surpris non plus au vu des méthodes du gouvernement et des réactions de certains parlementaires», a-t-elle déclaré.