Grève contre la réforme des retraites : quelques perturbations encore à prévoir dans les transports ce mardi

Alors que la situation s'améliore dans les transports en commun franciliens en ce début de semaine, quelques perturbations sont encore à prévoir à la SNCF pour la journée de ce mardi 21 mars.

La grève reconductible contre la réforme des retraites entre dans sa troisième semaine, et avec elle, son lot de perturbations dans les transports. Ce mardi, la SNCF prévoit encore quelques perturbations, avec un trafic toutefois assez stable sur les grandes lignes et en province, et du mieux en Ile-de-France.

Le RER B, ligne la plus perturbée en Ile-de-France

Sur le réseau ferroviaire francilien, le trafic doit s'améliorer mais il restera perturbé, la ligne la plus affectée étant la partie SNCF du RER B – celle comprise au nord du réseau – avec seulement la moitié des trains en circulation.

La direction prévoit de faire rouler 2 trains sur 3 en moyenne sur le RER C et les lignes J, L et U, et 3 trains sur 5 sur le RER D et la ligne R. Enfin, trois quarts des trains programmés seront maintenus sur le RER E ainsi que sur les lignes N et P.

Le service sera en revanche normal, ou presque, sur le RER A, les lignes H, K, T4, T11 et T13. Toujours en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic normal sauf sur sa partie sud du RER B, avec seulement 2 trains sur 3.

Petites perturbations sur le plan national

Sur le réseau national, SNCF Voyageurs prévoit de son côté de maintenir 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera, a indiqué un porte-parole du groupe.

Attention néanmoins, la situation pourrait se compliquer dans le courant de la semaine, puisqu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi 23 mars, jour choisi par les confédérations pour une nouvelle grève interprofessionnelle.

Les circulations resteront donc «perturbées» ce mercredi 22 mars et «devraient être fortement perturbées» ce jeudi 23 mars, a indiqué le porte-parole. Comme depuis le 7 mars, SNCF Voyageurs recommande donc «aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus le jeudi 23 mars».