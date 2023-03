Jordan Bardella : «le peuple français a dit non à la réforme des retraites»

«Le peuple français a dit non à la réforme des retraites», a souligné ce lundi sur CNEWS, Jordan Bardella, président du RN, alors que la journée s'annonce cruciale pour l'exécutif avec l'examen de deux motions de censure.

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi, Jordan Bardella a estimé qu'il était possible que le gouvernement «tombe», alors que deux motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne seront mises au vote à 16h à l'Assemblée nationale, après le recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

«On ne peut pas gouverner contre les Français»

«En démocratie, le seul souverain c'est le peuple. Or, le peuple français a dit non à cette réforme» des retraites, a poursuivi le président du Rassemblement national, dénonçant un «bras d'honneur démocratique» du gouvernement. Selon lui, l'usage du 49.3, qui provoque depuis jeudi dernier des manifestations dans tout le pays, constitue en effet à la fois «une humiliation à la fois pour le peuple français, qui s'est opposé très largement à cette réforme (...), et pour la représentation nationale».

«On ne peut pas gouverner contre les Français», a martelé Jordan Bardella.

Et d'ajouter : «quand on a un texte comme celui-ci, qui engage le pays, la vie des gens, et qui est un véritable choix de société, on ne peut pas le faire passer par 49.3».

Jeudi dernier, alors que les députés devaient se prononcer sur la réforme des retraites, le gouvernement, par l'intermédiaire de la Première ministre Elisabeth Borne, a choisi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote. Une décision qui suscite la colère des députés et d'une partie des Français.

Dans ce contexte, deux motions de censure ont été déposées pour tenter de faire tomber le gouvernement : l'une, qualifiée de transpartisane, présentée par le groupe Liot, et la seconde portée par le RN.