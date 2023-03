Réforme des retraites : la préfecture de police ferme plusieurs stations de métro à Paris ce lundi

Alors que tous les regards seront tournés vers l'Assemblée nationale ce lundi 20 mars, la Préfecture de police de Paris a fermé plusieurs stations de métro en raison d'une manifestation de l'Intersyndicale contre la réforme des retraites.

Au total, onze stations et gares de RER sont fermées depuis ce matin 11h, et jusqu'à nouvel ordre «en raison d’une manifestation de l’intersyndicale et sur la demande de la Préfecture de Police», a indiqué la RATP.

Sont concernées les stations et gare suivantes : Charles de Gaulle-Etoile (RER A, lignes 1, 2 et 6), Argentine (ligne 1), Georges V (ligne 1), Champs-Elysées-Clemenceau (ligne 1 et 13), Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 9), La Tour Maubourg (ligne 8), Invalides (ligne 8 et 13), Assemblée Nationale (ligne 12), Solférino (ligne 12), Varenne (ligne 13) et Musée d’Orsay (RER C).

L'heure de leur réouverture n'a pas encore été communiquée par la préfecture de police de Paris