Grève des éboueurs à Paris : 674 agents réquisitionnés, sur une liste de plus de 4.000 noms

Quelques jours après le début des réquisitions des éboueurs par la préfecture de police de Paris (PP), l'institution se félicite déjà ce mardi 21 mars de la mise en place d'un service minimum. Il reste toujours plus de 9.000 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la capitale.

Des éboueurs à marche forcée. Souhaitant garantir «la salubrité publique», la préfecture de police de Paris (PP) s'est félicitée ce mardi d'avoir réquisitionné les services de la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris depuis le 16 mars dernier. Des réquisitions «nécessaires à la préservation de la situation sanitaire», selon l'institution, qui assure qu'elles «ont permis la mise en place d'un service minimum».

Plus des 15% des effectifs réquisitionnés

Au total, depuis cette date, pas moins de 674 agents ont ainsi «été visés par des réquisitions et 11 sociétés en régie ou concessionnaires ont été également réquisitionnées», communique la PP. Soit 206 camions mis en service, poursuit-elle, alors qu'il restait ce lundi soir toujours plus de 9.300 tonnes de déchets à ramasser dans les rues de la capitale.

Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/KeCdwokT9v — Préfecture de Police (@prefpolice) March 21, 2023

Des réquisitions loin d'être anodines, qui concernent tout de même plus de 15% des 4.000 agents dont les noms avaient été communiqués à contrecœur par la maire de Paris Anne Hidalgo, à la demande du préfet de police Laurent Nuñez. Et ce, dans un contexte social encore «très tendu», rappelle la municipalité parisienne, qui souligne qu'un certain nombre de blocages partiels ou filtrants avaient contraint le vidage des bennes hier.

A ce sujet, la PP explique que 4 centres de tri de déchets ont fait l'objet d'un déblocage par les forces de l'ordre, pour permettre la sortie de ces véhicules. Ce mardi, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine (94) – le plus grand centre de traitement des déchets d'Europe – restait toujours occupé par les grévistes, qui ont pris la décision de poursuivre le mouvement au moins jusqu'à ce jeudi 23 mars. Jour de la prochaine mobilisation interprofessionnelle.