Grève du 23 mars : quelles sont les prévisions de trafic dans les transports en commun ce jeudi ?

De fortes perturbations sont à prévoir pour la journée de mobilisation interprofessionnelle prévue ce jeudi 23 mars contre la réforme des retraites. A Paris, la RATP prévoit un trafic «très perturbé» pour le métro et le RER.

Comme un air de déjà-vu/ Alors qu'une nouvelle journée d'action est prévue ce jeudi 23 mars à l'appel de l'ensemble des syndicats, «la RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro», selon les premirèes estimations données à l'avant-veille de cette mobilisation.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 23 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera quasi normal sur les réseaux Bus et Tramway. pic.twitter.com/JvDEkEs5X1 — RATP Group (@RATPgroup) March 21, 2023

A noter néanmoins que le trafic sera quasi normal sur le réseau des bus et normal sur le réseau des tramways. Pour autant, la RATP réitère son invitation «à privilégier le télétravail ou à différer les déplacements sur le réseau ce jour-là» et «présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de transport durant le mouvement social».

les prévisions pour le jeudi 23 mars

métro

Comme d'habitude, les deux lignes automatiques – 1 et 14 – devraient fonctionner normalement ce mercredi. A noter cependant qu'en raison des travaux liés au prolongement de la ligne 14, celle-ci fermera à 22h.

Du côté de la ligne 4, il faudra compter 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l’après-midi, et normal le soir. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15.

Pour le reste, il faudra compter 1 train sur 2 sur les lignes 7, 7 bis, 9 et 13. Sachant que pour la ligne 13, les trains circuleront uniquement entre 5h30 et 20h, et avec 1 train sur 3 aux heures creuses.

Enfin, il faudra compter 1 train sur 3 pour les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 8, 11 et 12. Et ce, seulement aux heures de pointe entre 5h30 et 10h environ puis entre 16h et 20h dans l'ensemble.

Et petite spécificité de la ligne 8, elle sera seulement ouverte entre Reuilly Diderot et Créteil Pointe du Lac et entre Balard et Concorde, uniquement entre 6h et 10h puis entre 16h et 20h.

RER A et B

Du côté du RER A et B, il faudra compter en moyenne 1 train sur 2, avec les interconnexions maintenues à Nanterre-Préfecture et à Gare du Nord.

bus

Le trafic sera «quasi normal» sur l'ensemble du réseau, avec en moyenne 8 bus sur 10 en circulation sur l’ensemble du réseau. Le trafic sera également normal sur le réseau Noctilien.

Tramway

Le trafic sera «quasi normal» sur l’ensemble du réseau, avec en moyenne 9 trains sur 10 en circulation sur l'ensemble du réseau.