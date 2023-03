Interview d’Emmanuel Macron : que pourrait annoncer le président ce mercredi ?

Le président de la République va s’adresser, ce mercredi 22 mars à 13h, aux Français dans les journaux télévisés de TF1 et France 2. Face à la gronde sociale suscitée par le passage en force de la réforme des retraites, Emmanuel Macron devrait essayer de «calmer les esprits».

Une intervention très attendue. À l’heure où les mobilisations s’intensifient dans toute la France, le président de la République Emmanuel Macron a finalement décidé de prendre la parole, ce mercredi 22 mars à 13h, dans les journaux télévisés de TF1 et France 2, deux jours après le rejet des deux motions de censure, celle du groupe LIOT et celle du RN, et l’adoption définitive de la réforme des retraites.

Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum

Si le président de la République ne procédera certainement pas à une dissolution, ni à un éventuel remaniement ou à un référendum, selon des participants à une réunion à l'Élysée, la première priorité du chef de l'État reste d'apaiser les tensions dans l'Hexagone.

Au cours de cette réunion, Emmanuel Macron a indiqué qu'il reprendrait la parole «prochainement», a appris CNEWS ce mardi matin. Le chef de l'État a également demandé à ses troupes «deux à trois semaines de réflexion» en vue de faire des «propositions» sur la méthode, le calendrier législatif ou encore les grands chantiers de la réforme des retraites.

Alors que sa cote de popularité est au plus bas depuis la crise des gilets jaunes en 2018-2019, avec uniquement 28% de Français satisfaits, Emmanuel Macron tentera de défendre sa réforme, de reprendre le contrôle et de renouer le dialogue au moment où la gronde sociale s’accentue dans la rue et où la grève reconductible, qui n’était qu’une menace au début du mouvement, commence à prendre forme.

Ainsi, l'objectif du chef de l’État devrait surtout consister à «expliquer» ce projet gouvernemental contesté par une large majorité des Français. Le président de la République devrait avant tout revenir sur son choix, et celui du gouvernement, de recourir à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites privant ainsi les parlementaires du vote. Une utilisation «brutale» ayant même divisé la majorité et ayant provoqué l’émoi au Parlement.

Outre la réforme des retraites, Emmanuel Macron devrait également revenir sur les prochains sujets majeurs, dont la loi travail prévue au printemps, la réforme des institutions ou encore la fin de vie.