Meudon : entièrement réhabilité, le «Hangar Y» ouvre ses portes au public ce mercredi

En lisière de la forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine (92), il existe un trésor architectural, longtemps laissé à l'abandon. Classé au titre des monuments historiques, le Hangar Y rouvre au public ce mercredi 22 mars, après plus de deux ans de travaux.

Un nouveau spot culturel «à 9 km de la tour Eiffel». Construit en 1878 pour l’exposition universelle de Paris, le Hangar Y a été déplacé à Meudon (92) l'année suivante.

Installé dans la perspective de l'ancien château, il est devenu le premier hangar à dirigeables au monde et l'un des rares encore debout.

Considéré aujourd'hui comme le berceau de l'aéronautique française, il a été entièrement restauré pour devenir un musée, lieu d'exposition et de séminaire.

Un musée et un parc de 9 hectares

Pourtant typique de l’architecture industrielle du XIXe siècle, cette pépite du patrimoine francilien avait en effet fini par tomber dans l’oubli au fil du temps, avant de connaître un regain d'intérêt à la fin des années 2000. Mais il a encore fallu attendre 2018 pour que le projet de réhabilitation de ce site oublié prenne (enfin) forme.

Au terme d’un an et demi de travaux, le Hangar Y ouvre au grand public. La programmation est pensée autour de 3 maîtres mots : science, culture et nature.





Ouvert dès le mercredi 22 mars de 10h à 20h - 9 avenue de Trivaux.

En 2020, l'entrepreneur Frédéric Jousset s'associe au projet et accompagne la reconversion de ce monument historique «en un lieu culturel et événementiel, polyvalent et ambitieux, qui accueillera une riche programmation pluridisciplinaire, participative et inclusive».

Lui explique aujourd'hui avoir été «saisi par l'émotion, par la poésie qui se dégage de ce lieu, sorte de cathédrale dont la hauteur sous plafond culmine à 23 mètres de hauteur». L'homme d'affaires de 52 ans – via son fonds de dotation Art Explora – dit surtout «avoir vu le potentiel de ce lieu», pour qu'il devienne «un grand projet» avec pour «idée de rendre l'art et la culture accessibles au plus grand nombre».

Il s'agira d'un «projet mixte», qui «comprendra 3.500 m2 d'espaces événementiels et culturels, un restaurant de 430 m2, une annexe baptisée L'Atelier qui compte 310 m2 d'espaces privatisables pouvant accueillir des séminaires «au vert» et des ateliers immersifs pour le grand public».

Sous le Hangar, deux expositions par an mêlant les thématiques de sciences, de l'art et la nature seront organisées. Dès ce mercredi, la toute première exposition inaugurale «Dans l'air, les machines volantes» présentera plus de 120 oeuvres et images d'archives en lien avec l'histoire aéronautique française.

Dans le parc de 9 hectares, pas moins de 27 œuvres d'art contemporain ont également été installées, disséminées autour de l'étang de Chalais, conçu par le célèbre jardinier du roi Louis XIV, André Le Nôtre. Dont l'une, sculpture monumentale faite d'ustensiles de cuisine usagés, a été spécialement conçue pour le site par le célèbre artiste indien Subodh Gupta.

Un site ouvert tous les jours de l'année

Là, en face du cimetière de Trivaux, à Meudon (92), jusqu'à 2.500 personnes à la fois pourront venir visiter le site tous les jours de l'année, de 10h à 18h d'octobre à mars et de 10h à 20h d'avril à septembre. Ils pourront aussi profiter des expositions et événements qui y seront organisés, mais aussi d'un bar-restaurant imaginé par le groupe Le Perchoir et géré par le chef étoilé Guillaume Sanchez les pieds dans l'eau, qui doit ouvrir dans quelques semaines.

Au total, ce projet a coûté plus de 25 millions d'euros pour la complète réhabilitation du site et la construction des annexes, et 5 millions d'euros pour la programmation. Pour financer le projet, malgré les subventions de l'Etat, l'entrée du parc est payante (3 euros en plein tarif, 2 euros en tarif réduit et gratuit pour les moins de 6 ans), tout comme les expositions (10 euros en plein tarif et 7 euros en tarif réduit).