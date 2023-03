Grève des éboueurs à Paris : la «cellule de crise» activée pour «évaluer les risques sanitaires»

Alors que la grève des éboueurs a été reconduite au moins jusqu'à ce lundi 27 mars, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait réunir quotidiennement sa cellule de crise afin de faire le point sur la situation et évaluer les risques.

Des tonnes de déchets et pas de solution à la crise. Plus de deux semaines après le début de la grève reconductible des éboueurs, la maire de Paris Anne Hidalgo a activé une «cellule de crise», dans la même salle et dans les mêmes conditions que celle activée lors des canicules notamment, qui se réunira tous les jours pour faire un état des lieux de la situation et lancer des actions si nécessaire.

Point de situation et priorisation des actions

«L'activation de la cellule de crise a permis de faire un point sur la situation de la collecte des déchets dans chacun des arrondissements, d'identifier et de prioriser les actions à engager afin d'assurer la continuité des services publics pour les Parisiens et de mener des actions de prévention à destination des commerçants», a ainsi communiqué la municipalité parisienne ce mercredi.

Car malgré la réquisition de 674 agents – selon les chiffres donnés mardi par la préfecture de police de Paris – pas moins de 9.500 tonnes se trouvaient toujours dans les rues de la capitale ce mercredi. La municipalité parisienne assure que «114 bennes sont sorties aujourd'hui, dont 90 sont en collecte en ce moment, notamment dans les arrondissements les plus impactés, tandis que les autres bennes sont en déchargement»

Mais dans un contexte social «très tendu», la collecte et surtout le déchargement restent compliqués, et ce, alors que «les sites de traitement des déchets du Syctom continuent de faire l'objet de blocages, partiel ou total, affectant ainsi fortement la collecte dans l'ensemble des arrondissements», rappelle la municipalité parisienne.

#Crise | Avec @Anne_Hidalgo nous avons activé la cellule de crise de la ville de @Paris





S͟o͟n͟ ͟r͟ô͟l͟e



Faire un point de situation



Coordonner les interventions des services: enlèvement, réparations, déblaiement des chaussées + trottoirs



Préparer la manifestation pic.twitter.com/FQp3rnmxUa — Nicolas Nordman (@nicolas_nordman) March 22, 2023

Dès demain, et en prévision de la 9e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, «des médiateurs» seront déployés sur le terrain «pour informer et accompagner les commerçants et riverains». Et ce, en lien direct avec la police municipale et les sapeurs-pompiers de Paris, «afin de fluidifier le partage d'information en temps réel, notamment sur les départs de feu» qui ont été très nombreux ces derniers jours.

Une cellule de crise qui ne plaît pas à tous les élus, qui ont déjà fait savoir qu'ils ne participeraient pas à ces réunions. C'est le cas de certains maires d'arrondissement, à l'instar du maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard. Pour l'élu, pas question de prendre part à ces réunions quotidiennes qui ont pour but de «remettre en marche» un service que la maire de Paris a, selon lui, elle-même contribué à bloquer.

«C'est totalement irresponsable [...] On est vraiment dans le cynisme absolu de la maire de Paris qui a jeté de l'huile sur le feu depuis plusieurs semaines», a-t-il expliqué, ajoutant que «s'il n'y avait pas eu une grève des éboueurs soutenue par la Ville de Paris, on n'en serait pas là» et qu'aujourd'hui, «Anne Hidalgo récolte ce qu'elle a semé».