Interview d’Emmanuel Macron : pourquoi le président a-t-il choisi de parler à 13h et non à 20h ?

Deux jours après l'échec des motions de censure et l'adoption de la réforme des retraites, Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce mercredi. Contrairement à son habitude, le chef de l’État a décidé de prendre la parole à 13h au lieu de 20h. Pourquoi ce choix ?

Il a donné rendez-vous aux Français à l'heure du déjeuner. Le président de la République Emmanuel Macron doit s’exprimer ce mercredi 22 mars dans les journaux télévisés de la mi-journée de TF1 et France 2. Une prise de parole qui sera également retransmise sur CNEWS. Néanmoins, contrairement à son habitude, le locataire de l'Elysée a donc, cette fois, choisi de s’adresser aux Français à 13h plutôt qu’à 20h.

Si Emmanuel Macron a finalement décidé de «clarifier les choses» sur la controversée réforme des retraites, l’horaire choisi pour son explication de texte a tout de suite interpellé les Français, qui l'ont massivement fait savoir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes suspectant le chef de l'Etat de ne vouloir «s’adresser qu’à son électorat et absolument pas aux travailleurs».

Un raisonnement partagé par le politologue et professeur en droit à l’Université d’Orléans, Pierre Allorant, qui, pour CNEWS, estime en effet que le président de la République va avant tout «parler au cœur de son électorat».

«Emmanuel Macron a très largement dominé les élections de 2017 et de 2022 dans l’électorat âgé et retraité, qui est aussi le cœur de l’électorat des Républicains. Il va peut-être essayer de "casser" les Républicains qui sont, aussi, en très grosse difficulté. Il va leur montrer que c’était incohérent d’avoir voté pendant des années au Sénat le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans et, au moment où le gouvernement le propose, de ne pas l’avoir voté», déclare l'expert.

«C’est un choix un peu bizarre puisqu’il ne va pas s’adresser à une France jeune, à une France active ou encore aux gens des grandes et moyennes métropoles. Il va plutôt s’exprimer à une France des petites villes, des campagnes et des retraités (…) Il a choisi de s’adresser à une tranche de population qui n’est pas celle qui manifeste dans les grandes villes», ajoute Pierre Allorant.

Pas d’annonces majeures

Sauf surprise, l'interview d'Emmanuel Macron aura donc surtout pour but, en plus de parler à sa base électorale, d'éteindre l'incendie, après plusieurs jours de mobilisations spontanées et à la veille d'une nouvelle journée d'action nationale jeudi.

Hier, mardi 21 mars, le président de la République a reçu la Première ministre Elisabeth Borne et plusieurs ministres, dont Gérald Darmanin (Intérieur) à l’Élysée. Et d’après des participants à cette réunion, il n’y aura en effet probablement pas d’annonces majeures à attendre ce mercredi.

Concrètement, Emmanuel Macron n’aurait ainsi pas l’intention ni de dissoudre l’Assemblée, ni de remanier son gouvernement, ni de convoquer un référendum sur la réforme des retraites reculant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il aurait plutôt pour but de «défendre» le projet gouvernemental, de reprendre le contrôle et de renouer le dialogue avec les Français au moment où la gronde sociale s’accentue dans la rue, tout en revenant sur son choix de recourir à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter en force le texte.

Cela précisément au moment où sa cote de popularité est au plus bas depuis la crise des gilets jaunes en 2018-2019 avec désormais uniquement 28% de Français se déclarant satisfaits de son action.