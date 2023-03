Législatives partielles : qui sont ces 3 candidates qui affichent des visages différents de ceux qu'elles avaient sur leurs tracts en juin dernier ?

Leurs visages n'ont rien à voir avec ceux représentés sur leurs dernières affiches électorales de juin dernier. Qui sont ces trois candidates aux législatives partielles dans trois circonscriptions des Français de l'étranger ?

Juliette de Causans, Tatiana Boteva-Malo et Samira Herbal ont bien changé. Ces trois candidates aux élections législatives partielles affichent aujourd'hui des visages très différents de ceux qu'elles avaient montré en juin, lors de la campagne des élections législatives partielles des 2e, 8e et 9e circonscription des Français de l'étranger. Des élections annulées depuis par le Conseil constitutionnel et donc réorganisées les 2 et 16 avril prochain.

#LégislativesPartielles | Trois candidates d’Egalité Europe Ecologie, un parti soutenant Emmanuel Macron, affichent des visages n’ayant rien à voir avec ceux qui figuraient sur leurs tracts lors des législatives de juin.





Elles affirment ne pas avoir eu recours à #Photoshop. pic.twitter.com/kLVjvxb91E — Élections 202(2) (@2022Elections) March 21, 2023

Sur les tracts et affiches de la campagne de 2023, on remarque que les candidates du parti Egalité Europe Ecologie, qui se dit proche de la majorité présidentielle, sont plus souriantes, arborent une nouvelle chevelure et ont les traits résolument plus rajeunis.

juliette de causans, «Française du monde»

Juliette de Causans est l'une d'elles. Candidate dans la 8e circonscription (Grèce, Chypre, Israël, Italie, Turquie, Saint-Martin, Malte, Territoires palestiniens, Vatican), elle se définit comme une «Française du monde» sur son site internet.

Professeure de lettres et juriste, celle qui souhaite «défendre les droits d'expatriés à l'Assemblée» a assuré que sa photo «n'était pas photoshopée» mais qu'il ne s'agissait pas d'une image récente, selon des propos recueillis par Libération.

tatiana boteva-malo, épouse d'expatrié

D'origine franco-bulgare, Tatiana Boteva-Malo dit de son côté «avoir été adoptée par la France» lorsqu'elle y est arrivée avec son mari de nationalité française. Elle est candidate pour la 2e circonscription (Amérique latine et Caraïbes).

Sur les tracts de cette nouvelle campagne, elle apparaît dans la même tenue que celle de juin dernier mais la candidate affiche un grand sourire ainsi que des cheveux plus longs et éclatants. Tatiana Boteva-Malo n'a pas voulu s'exprimer sur ces modifications.

samira herbal, souhaite le «rayonnement de la francophonie»

Enfin, Samira Herbal est candidate dans la 9e circonscription (Afrique de l'Ouest et Maghreb). Cette dernière souhaite défendre différentes thématiques : l'écologie, l'éducation, la rémunération des Français à l'étranger etc.

L'aspirante députée a affirmé que la nouvelle photo était bien la sienne mais qu'elle datait de quelques années.

A la vue de ces photos, beaucoup d'internautes se sont demandé s'il était légal de modifier une image pour une campagne électorale ? A cette question, Libération répond non, du moins tout est affaire de proportions. En effet, si optimiser son visage est une pratique courante, les changements doivent être mesurés pour ne pas devenir méconnaissables.