Rappel de produit : ces crêpes bretonnes vendues par Leclerc exposent à un risque de Listeria

Des crêpes «Nos régions ont du talent» font actuellement l'objet d'un rappel de produit, selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Des risques pour la santé. Le site gouvernemental Rappel Conso a annoncé le rappel des paquets de quatre crêpes bretonnes vendues par les centres E.Leclerc sous la marque «Nos régions ont du talent» pour un risque de Listeria.

En effet, les personnes qui auraient consommé ces crêpes, «et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation», peut-on lire sur le site.

La Listeria monocytogenes est une bactérie qui provoque une infection alimentaire appellée listériose et qui peut entraîner des nausées, des crampes, des maux de têtes et vomissements, avec, pour les cas les plus graves, des accouchements prématurés chez les femmes enceintes.

#RappelProduit



4 CREPES DE BRETAGNE 180G - NOS REGIONS ONT DU TALENT





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence de Listeria monocytogeneshttps://t.co/4K6LRJ3KfG pic.twitter.com/dOIDR1HSM2 — RappelConso (@RappelConso) March 22, 2023

Les articles concernés répondent aux lots 4AA2069 et 4BB2069 et ont été vendus dans les centres E.Leclerc à travers la France du 17/03/2023 au 21/03/2023.

Rappel Conso invite les clients à ne surtout pas consommer le produit, ainsi qu'à le rapporter en point de vente, afin que ces derniers bénéficient d'un remboursement.