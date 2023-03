Réforme des retraites : comment Emmanuel Macron pourrait-il reprendre le fil de son quinquennat ?

Après avoir échappé de justesse à un renversement de son gouvernement lundi après le rejet à neuf voix près de la motion de censure du groupe LIOT ayant conduit à l'adoption de la réforme des retraites, le président de la République Emmanuel Macron, qui s'exprimait ce mercredi à 13h, devrait désormais «changer de politique», selon le politologue Pierre Allorant.

Il doit (re)convaincre. La très contestée réforme des retraites a été adoptée lundi 20 mars à l’Assemblée nationale après le rejet des deux motions de censure, la première ayant été menée par le groupe LIOT et la deuxième déposée par le Rassemblement national.

L’adoption de la réforme constitue «une victoire» pour le gouvernement d’Elisabeth Borne ainsi que pour le président de la République Emmanuel Macron qui, à son tour, a considéré que «quand on gagne un vote, c’est une victoire, pas une défaite», comme l'a rapporté un participant à une réunion de la majorité qui a eu lieu ce mardi 21 mars.

«Cette réforme n'est pas un luxe, c'est une nécessité», a encore martelé Emmanuel Macron ce mercredi lors d'une interview. «Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non», a également dit le chef de l'Etat qui a assuré «avoir pris l'engagement de faire (la réforme) par sens des responsabilités.»

«Pour reprendre la main sur son quinquennat, Emmanuel Macron devrait aller dans les sujets qui intéressent les Français à savoir le pouvoir d’achat, la santé, les déserts médicaux, l’éducation des enfants, le prix de l’essence, de l’énergie et de l’alimentation. Il doit très vite se reprendre, mais il n’a pas la majorité pour gouverner», a expliqué à CNEWS Pierre Allorant, politologue et professeur en droit à l’Université d’Orléans.

Un message que le locataire de l'Elysée semble avoir dans une certaine mesure anticipé puis, pour répondre à la «colère», Emmanuel Macron a promis ce mercredi «d'accélérer» les prochains chantiers du quinquennat. Il a notamment assuré avoir demandé à son gouvernement de travailler «à une contribution exceptionnelle des entreprises» ayant enregistré des bénéfices records depuis la guerre en Ukraine. Une tâche qui devrait incomber à Elisabeth Borne, confirmée à Matignon.

Reste que pour Pierre Allorant, «il faut qu’Emmanuel Macron change totalement de politique, pas forcément de Premier ministre ou de gouvernement (…) Il faut qu’il recentre sur les priorités des Français comme améliorer les services publics, investir dans les universités et dans la recherche et prendre à bras-le-corps le réchauffement climatique», a-t-il ajouté.

Tant de défis qui attendent le président de la République pour les quatre années à venir alors même qu’en moins d’un an, son gouvernement a utilisé onze fois l’arme constitutionnelle 49.3 pour faire adopter ses textes.

«Ça va être très difficile maintenant pour le gouvernement, en tout cas dans les mois à venir, d’utiliser cette arme constitutionnelle. Il faut vraiment changer de méthode et revenir à une large concertation avec les forces économiques, sociales, associatives et environnementales et rechercher des consensus», a précisé Pierre Allorant.

«Sur les sujets comme l’école, la santé ou l’environnement, il y a moyen d’avoir des larges majorités et de ne pas passer par le 49.3 qui est brutal et qui est aujourd’hui rejeté par la majorité de la population», poursuit l'expert.

Selon le politologue, dans le cas où Emmanuel Macron continue sa politique actuelle, «il risque d’être humilié en fin de mandat en remettant les clés de l’Élysée à sa principale adversaire Marine Le Pen. C’est ce que beaucoup de démocrates craignent aujourd’hui».

Un début de second quinquennat décevant

Depuis le début de son second mandat, le 14 mai 2022, Emmanuel Macron a fait face à plusieurs obstructions, la dernière étant la réforme des retraites. Un «égo surdimensionné» qui laisse le locataire de l’Élysée persister dans un projet contesté par 70% des Français.

«Le président de la République était très décevant sur la forme. Après la crise des gilets jaunes, il avait annoncé qu’il avait compris, qu’il allait changer et allait être moins vertical, moins Jupitérien, moins autoritaire et qu’il écouterait les Français et les corps intermédiaires. Mais il a fait exactement le contraire avec la réforme des retraites», a martelé Pierre Allorant.

D’après le politologue, l’attitude du chef de l’État donne l’impression qu’il est «usé comme s’il était en fin de mandat» alors que cela ne fait qu’un an qu’il a été réélu. Néanmoins, malgré quelques «couacs», Emmanuel Macron a été à la hauteur sur la forme, essentiellement quand il s’agit de «politique étrangère».

«Concernant cette dernière, Emmanuel Macron a été plus à la hauteur, même s’il a pu se tromper, en particulier sur deux questions : premièrement, sur la guerre en Ukraine où il a longtemps pensé qu’il fallait continuer à parler avec Vladimir Poutine sans effet. Puis, sur la politique africaine où l'on voit bien que la France est rejetée», a estimé Pierre Allorant.

Une promesse oubliée

À l’heure où les mobilisations s’intensifient partout dans l’Hexagone, «le programme» d’Emmanuel Macron pour ce second quinquennat est souvent remis en question par les opposants à la réforme des retraites, rappelant que le chef de l'État a été élu en grande partie pour faire barrage à Marine Le Pen.

D’ailleurs, conscient du verdict final du deuxième tour de la présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré le 24 avril 2022 : «Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à l’extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que ce vote m’oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines».

«Emmanuel Macron est légitime. Il a été élu au suffrage universel direct même si beaucoup de gens ont voté pour lui surtout par défaut ou par rejet de Marine Le Pen. Néanmoins, son problème est qu’il a peut-être un peu oublié tout cela contrairement à ce qu’il avait dit entre les deux tours de la Présidentielle. Il a fait le contraire avec la réforme des retraites malgré un rejet très massif dans l’opinion», a dit le professeur en droit.

Mais finalement, faut-il pour autant espérer que le chef de l'État retire son projet comme ce fut le cas avec Jacques Chirac en 2006 et le contrat de première embauche (CPE) ? «Je vois mal Emmanuel Macron, qui n’a pas du tout la même mentalité que Jacques Chirac, céder à la rue et aux syndicats sauf si les tensions dégénéraient au point qu’il y ait des victimes d’affrontements dans la jeunesse, chose que l’on ne souhaite pas», a conclu le politologue.