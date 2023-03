Visite de Charles III en France : sécurité et propreté à Paris, les Britanniques inquiets pour leur roi

En raison du climat tendu en France, à la suite du passage en force de la réforme des retraites, Buckingham Palace appréhende la première visite d’Etat officielle du roi Charles III, prévue du dimanche 26 au mercredi 29 mars.

Un déplacement hautement surveillé. Alors que le roi Charles III a choisi la France pour effectuer sa première visite d’Etat officielle, la situation tendue en raison du passage en force de la réforme des retraites inquiète les Britanniques.

Selon les informations du Daily Mail, le protocole royal se préparerait à modifier la logistique du déplacement royal. Si aucun changement n’est pour l’instant prévu, les assistants royaux auraient pris conseil auprès du ministère britannique des Affaires étrangères, ainsi que des autorités françaises.

«L’humiliation d’Emmanuel Macron»

Les mouvements sociaux qui se déroulent actuellement en France sont très suivis outre-Manche. La presse a évoqué le terme de «French riots» (les émeutes françaises, ndlr).

Alors que le programme de la visite de Charles III comprend notamment une procession sur les Champs-Elysées, les Britanniques craignent que des manifestants contre la réforme des retraites profitent de cet événement pour «humilier publiquement le président Macron», a rapporté le Daily Mail.

Une situation qui pourrait ternir et potentiellement mettre en danger le Monarque dont le couronnement est prévu pour le 6 mai prochain. De ce fait, un dispositif composé d’unités de forces mobiles et de BRAV-M est d’ores et déjà prévu.

Dans son agenda royal, le roi Charles III devra s’adresser devant le Sénat, une première pour un monarque britannique. Un banquet d’Etat au château de Versailles avant un déplacement en train pour Bordeaux seront également organisés. D’importants moyens policiers seront mobilisés afin d’assurer la sécurité du roi.

Mais même en France, cette visite fait débat. Ce mercredi, la députée écologiste Sandrine Rousseau a demandé son annulation car, selon elle, la priorité du président Emmanuel Macron doit être de «discuter avec la société qui se soulève» contre la réforme des retraites.